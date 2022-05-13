Свежий выпуск
О важности нашей причастности
Елена Левкович

Предстоящие перемены назрели уже давно, уверены депутаты Парламента Казахстана.

Депутаты Мажилиса Пар­ламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Сауытбек Абд­рахманов и Юрий Ли посетили столичную школу-лицей № 53, став спикерами семинара для заместителей директоров школ по воспитательной работе и учителей истории организаций среднего образования города Нур-Султана. Тема «Референдум-2022: роль и значение в истории Республики Казах­стан» предполагала разъяснение важности грядущих поправок в Конституцию.

– Крайне важно понимать: мы не меняем Контитуцию и систему управления, мы лишь обновляем Основной закон, – начал свое обращение депутат Сауытбек Абдрахманов.

Говоря об обновлении, спикер сделал акцент в первую очередь на новшествах в избирательной системе: 70% депутатов будут проходить по партийным спис­кам, на пропорциональной основе, 30% – по одномандатной системе. А городские и районные маслихаты подлежат формированию исключительно по принципам мажоритарной системы.

А вот касательно поправки о высшей мере наказания у ­Сауытбека Абдрахманова, по его личному признанию, большие сомнения:

– Представьте себе картину: человек, идя на тяжкое прес­тупление, убийство, знает, что ни при каких обстоятельствах его собственная жизнь не оборвется – нет такого закона. И в случае доказательства вины максимум, что ему грозит, – трехразовое питание за решеткой. Согласитесь, соблазн, если так можно выразиться, совершить злодеяние остается. Вот поэтому, во избежание подобных эксцесов, я и не согласен с этой поправкой, – объяснил свою позицию депутат.

У Юрия Ли взгляд конкретно на эту поправку кардинально иной.

– Вопрос этот крайне щепетильный. Но лично я однозначно поддерживаю отмену высшей меры наказания. История знает немало случаев, когда после исполнения приговора оказывалось, что был обвинен и казнен невиновный человек. А потому даже одна спасенная безвинная жизнь стоит того, чтобы поправка была принята, – прокомментировал депутат.

В остальном Юрий Ли согласен с коллегой, отмечая, что у нашей страны был достаточно длительный период для полноценного развития партийной системы. Теперь же настал момент для проверки, насколько общество и партии готовы к грядущим изменениям.

– Перемены очевидно назрели и носят положительный характер. Объясню, что я имею в виду: Глава государства дает возможность казахстанцам, институтам гражданского общества активно участвовать в общественно-политической жизни страны на законных основаниях. Как пример, те же цифры по снижению лимитов для создания политических партий, избрание в районные маслихаты не по партийному списку, введение императивного мандата от избирателей – все это серьезный рычаг со стороны населения для влияния на того депутата, которого они избрали и теперь имеют полное право задавать ему вопросы, требовать на них ответы, призывать его к ответственности за те обещания, которые он излагал в преддверии выборов. В комплексе масса изменений, которые дают возможность любому активному гражданину начать реализовывать и отстаивать свою позицию. Поправки предлагаю поддержать однозначно, потому что изменения беспрецедентны, отдача от них будет крайне положительна для общества. В первую очередь эти изменения направлены на вовлечение большего количества людей в те процессы, которые происходят в стране в части принятия решений и влияния на судьбу государства, – уверен депутат.

Сказал Юрий Ли и о пред­стоящей трансформации Конституционного совета в Конституционный суд. По его словам, это значительный шаг в развитии правовой культуры граждан. А еще Конституционный суд – отличный «контролер» качества работы депутатов при их законотворческой работе.

Юрий Ли убежден, что трактовка предлагаемых поправок изложена доступным языком и понятна каждому, кто готов принять участие в голосовании. Сделать это необходимо, поскольку «в текущей момент нам нужно быть как единый кулак, нам нужно ценить мир и согласие в нашей стране», резюмировал депутат.

О важности простоты изложения говорила на встрече и Татьяна Маканова – учитель истории КГУ «Комплекс «Детский сад-школа-гимназия № 46», назвавшая учителей источниками той информации, которая должна быть донесена адекватно в первую очередь до выпускников – тех, кому уже исполнилось 18 и кто впервые будет участвовать в референдуме.

– Референдум – это важнейший институт непосредственной демократии. В отличие от выборов при референдуме объек­том является не кандидат, а определенные вопросы. Изменению подлежит практически треть Конституции, и нельзя не осознавать важности нашей причастности к предстоящим переменам, – подытожила преподаватель.

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