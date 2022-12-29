О важной миссии КИСИ высказался Ерлан Карин

Государственный советник РК Ерлан Карин принял участие в итоговом заседании ученого совета Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В ходе заседания был заслушаны доклад директора КИСИ Е. Тукумова об итогах работы института за 2022 год и планах на 2023 год, а также выступления заместителей директора КИСИ С. Кушкумбаева, А. Жолдыбалиной, Б. Абеновой о ключевых вопросах и задачах по направлениям деятельности научного учреждения.

В своем выступлении государственный советник подчеркнул, что КИСИ выполняет важную миссию по прогнозно-аналитическому сопровождению стратегических направлений государственной политики.

Ерлан Карин отметил, что КИСИ должен и далее наращивать свой кадровый потенциал, усиливать взаимодействие с экспертными сообществами регионов, расширять применяемый инструментарий исследований, в том числе социологических замеров.