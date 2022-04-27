О внедрении стандартов ОЭСР высказался Премьер-министр РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Выступая с докладом, министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что для продолжения эффективного сотрудничества с ОЭСР требуется продлить срок действия Соглашения об участии Казахстана в Евразийской программе конкурентоспособности до 1 января 2024 года.

Программа реализуется с целью привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности и развития частного предпринимательства в Евразии. Казахстан участвует в ней с 2008 года.

Кроме того, требуется продлить действие Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана и ОЭСР на 2023-2026 годы, который является основным документом по линии ОЭСР, определяющим приоритетные области сотрудничества.

В ходе совещания также была рассмотрена актуализированная Программа взаимодействия Казахстана с ОЭСР до 2025 года, которая закрепляет госорганы РК за структурными подразделениями Организации. Ключевыми направлениями обновленной Программы стали вопросы национальной статистики, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и привлечения инвестиций, государственного управления и верховенства закона.

Еще одним пунктом совещания стало рассмотрение проекта Плана действий (Action Plan) на 2022-2025 годы, который был инициирован со стороны ОЭСР для придания нового импульса долгосрочному партнерству.

Action Plan включает в себя: проведение ряда тематических обзоров (анализ текущего состояния экономической системы страны на соответствие стандартам ОЭСР, по завершении которого представляются рекомендации), присоединение к трем правовым инструментам (нормативные документы ОЭСР, в том числе решения, рекомендации и кодексы) и проведение работы по аналитическим инструментам.

Также в ходе совещания была рассмотрена деятельность Национального контактного центра, функционирующего в Казахстане по линии ОЭСР в рамках принятых нашей страной обязательств.

Цель НКЦ – рассмотрение обращений о нарушении транснациональными компаниями Руководящих принципов ОЭСР по ответственному ведению бизнеса.

Для эффективной работы НКЦ на территории Казахстана был разработан План мероприятий на 2022 год, которым охватываются организационные мероприятия: формирование нормативной правовой базы, проведение семинаров/вебинаров, рассмотрение обращений.

Премьер-министр РК одобрил озвученные направления сотрудничества с ОЭСР.

При этом Алихан Смаилов поручил проработать целесообразность исполнения ряда отдельных пунктов, чтобы исключить неприоритетные для Казахстана расходы.

«Все озвученные сегодня вопросы имеют важное значение. Имплементация рекомендаций и внедрение стандартов ОЭСР – ключевой шаг как по вступлению в Организацию, так и по улучшению благосостояния граждан Казахстана», — подчеркнул глава Правительства.