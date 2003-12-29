О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Ка Законы 156

от 7 октября 1999 года № 334 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях согласования руководящих работников банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1028 г. Алматы 2 декабря 2003 года № 410 В целях совершенствования законодательства, регулирующего деятельность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, правление Национального банка Республики Казахстан постановляет: 1. В постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 7 октября 1999 года № 334 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях согласования руководящих работников банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1028, опубликованное 17—30 января 2000 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Ћазаћстан Џлттыћ Банкiнiѓ Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана») внести следующие изменения: в Инструкции о порядке и условиях согласования руководящих работников банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной указанным постановлением: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», «О Национальном банке Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», иными нормативными правовыми актами и определяет порядок согласования с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее — уполномоченный орган), руководящих работников банков второго уровня (далее — банки) и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее — небанковские организации), за исключением кредитных товариществ и ломбардов, кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников банков и небанковских организаций, а также полномочия Квалификационной комиссии уполномоченного органа.»; в пункте 2: слово «Указом» заменить словами «Законом о банках»; слова «Национальным банком» заменить словами «уполномоченным органом»; в пункте 3 и далее по тексту слова «Национального банка», «Национальным банком», «Национальный банк» заменить словами «уполномоченного органа», «уполномоченным органом», «уполномоченный орган», соответственно; в пункте 8 слова «Департамент банковского надзора Национального банка (далее — Департамент банковского надзора)» заменить словами «уполномоченное подразделение»; в пункте 10 и далее по тексту слова «Департамент банковского надзора», «Департаментом банковского надзора» заменить словами «уполномоченное подразделение», «уполномоченным подразделением», соответственно; абзац третий пункта 11 исключить; в пункте 14 слова «сотрудники управлений надзора Департамента банковского надзора» заменить словами «сотрудники уполномоченного подразделения»; абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: «Документ с образцами подписей и оттиска печати банков и небанковских организаций должен быть предварительно предоставлен в уполномоченный орган. В случаях, когда в соответствии с настоящей Инструкцией руководящий работник имеет право подписи, документ с образцами подписей и оттиска печати в правом верхнем углу визируется соответствующими руководителями уполномоченного подразделения с проставлением даты визирования, при необходимости указывается максимальный срок действия права подписи руководящего работника банка, по истечении которого руководящий работник более не имеет данного права.»; в пункте 16 слова «Указа» заменить словами «Закона о банках»; в пункте 21: абзац первый изложить в следующей редакции: «21. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя уполномоченного органа.»; в абзаце втором слова «управлений надзора Департамента банковского надзора или структурного подразделения Департамента банковского надзора, ответственного за надзор за небанковскими организациями» заменить словами «уполномоченного подразделения»; пункт 23 исключить. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2004 года. * Зарегистрированы в МЮ РК

20.12.2003 г. за № 2624.