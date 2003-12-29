О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Ка

от 7 октября 1999 года № 334 «Об
утверждении Инструкции о порядке и
условиях согласования руководящих
работников банков второго уровня и
организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций», зарегистрированное в
Министерстве юстиции Республики Казахстан
под № 1028
г. Алматы 2 декабря 2003 года № 410
В целях
совершенствования законодательства,
регулирующего деятельность организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских
операций, правление Национального банка
Республики Казахстан постановляет:
1. В постановление
правления Национального банка Республики
Казахстан от 7 октября 1999 года № 334 «Об
утверждении Инструкции о порядке и
условиях согласования руководящих
работников банков второго уровня и
организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций» (зарегистрированное в
Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики
Казахстан под № 1028, опубликованное 17—30
января 2000 года в изданиях Национального
банка Республики Казахстан «Ћазаћстан
Џлттыћ Банкiнiѓ Хабаршысы» и «Вестник
Национального банка Казахстана») внести
следующие изменения:
в Инструкции о порядке и
условиях согласования руководящих
работников банков второго уровня и
организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций, утвержденной
указанным постановлением:
пункт 1 изложить в
следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция
разработана в соответствии с законами
Республики Казахстан «О государственном
регулировании и надзоре финансового рынка
и финансовых организаций», «О Национальном
банке Республики Казахстан», «О банках и
банковской деятельности в Республике
Казахстан» (далее – Закон о банках), «Об
акционерных обществах», «О товариществах с
ограниченной и дополнительной
ответственностью», иными нормативными
правовыми актами и определяет порядок
согласования с уполномоченным органом,
осуществляющим регулирование и надзор
финансового рынка и финансовых организаций
(далее — уполномоченный орган), руководящих
работников банков второго уровня (далее —
банки) и организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций (далее
— небанковские организации), за
исключением кредитных товариществ и
ломбардов, кандидатов, рекомендуемых для
назначения или избрания на должности
руководящих работников банков и
небанковских организаций, а также
полномочия Квалификационной комиссии
уполномоченного органа.»;
в пункте 2:
слово «Указом» заменить
словами «Законом о банках»;
слова «Национальным
банком» заменить словами «уполномоченным
органом»;
в пункте 3 и далее по
тексту слова «Национального банка», «Национальным
банком», «Национальный банк» заменить
словами «уполномоченного органа», «уполномоченным
органом», «уполномоченный орган»,
соответственно;
в пункте 8 слова «Департамент
банковского надзора Национального банка (далее
— Департамент банковского надзора)»
заменить словами «уполномоченное
подразделение»;
в пункте 10 и далее по
тексту слова «Департамент банковского
надзора», «Департаментом банковского
надзора» заменить словами «уполномоченное
подразделение», «уполномоченным
подразделением», соответственно;
абзац третий пункта 11
исключить;
в пункте 14 слова «сотрудники
управлений надзора Департамента
банковского надзора» заменить словами «сотрудники
уполномоченного подразделения»;
абзац второй пункта 15
изложить в следующей редакции:
«Документ с образцами
подписей и оттиска печати банков и
небанковских организаций должен быть
предварительно предоставлен в
уполномоченный орган. В случаях, когда в
соответствии с настоящей Инструкцией
руководящий работник имеет право подписи,
документ с образцами подписей и оттиска
печати в правом верхнем углу визируется
соответствующими руководителями
уполномоченного подразделения с
проставлением даты визирования, при
необходимости указывается максимальный
срок действия права подписи руководящего
работника банка, по истечении которого
руководящий работник более не имеет
данного права.»;
в пункте 16 слова «Указа»
заменить словами «Закона о банках»;
в пункте 21:
абзац первый изложить в
следующей редакции:
«21. Состав Комиссии
утверждается приказом руководителя
уполномоченного органа.»;
в абзаце втором слова «управлений
надзора Департамента банковского надзора
или структурного подразделения
Департамента банковского надзора,
ответственного за надзор за небанковскими
организациями» заменить словами «уполномоченного
подразделения»;
пункт 23 исключить.
2. Настоящее
постановление вводится в действие с 1
января 2004 года.
* Зарегистрированы в МЮ
РК
20.12.2003 г. за № 2624.