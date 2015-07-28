О вопросах языковой политики

Аида АХМЕТОВА
И. о. директора Республиканского координационно-методического центра языков им. Ш. Шаяхметова Комитета по развитию языков и общественно-политической работе Министерства культуры и спорта Абил Коныс­бай рассказал о значимости центров развития языков для реализации идеи «Мәңгілік Ел» и Плана нации по претворению в жизнь пяти институциональных реформ.
– Наша главная задача – руководствуясь идеей «Нация единого будущего – залог национальной самобытности», сформировать научно-лингвистическую организацию, которая будет состоять из высокопрофессиональных специа­листов, способных обеспечить реализацию языковой политики, – отметил он.
Специалисты центра работают над созданием единой научно-методической базы обучения языкам, современных учебников и пособий, также изучаются успешные методики ученых и преподавателей-практиков, достигших высоких результатов. Кроме того, особое внимание уделяется систематизации терминологического фонда, создается электронная база терминов. Основная цель этого портала – обеспечение возможностей совместной деятельности ученых-лингвистов и специалистов различных отраслей, предоставление аудитории быстрого и качественного перевода. Данная работа должна проходить с использованием мирового опыта, моделей родственных языков, интернациональных терминологических наименований, при постоянном мониторинге частоты использования новых утвержденных терминов в СМИ.
Сегодня перед учреждением ставятся такие значимые задачи, как проведение обучения деловому казахскому языку работников государственных и негосударственных структур, мероприятий по переходу делопроизводства на государственный язык, методическое обеспечение курсов повышения квалификации преподавателей казахского языка. Также центр принимает активное участие в информационно-консультативной переводческой деятельности.

