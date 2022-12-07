О возможном ужесточении ограничительных мер в канун праздников обмолвились санврачи Астаны

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Замруководителя департамента санэпидконтроля Астаны Жанна Пралиева на брифинге в акимате призвала горожан соблюдать профилактические меры, чтобы избежать массового распространения коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Позвольте в преддверии праздничных дней напомнить еще раз (о необходимости – прим. авт.) позаботиться о здоровье и жизни окружающих вас людей, для этого необходимо лишь придерживаться элементарных правил: обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей», – отметила Жанна Пралиева.

Она напомнила, что прекращению передачи коронавируса и мутации вируса поспособствует только коллективный иммунитет.

«Учитывая угрозу от штамма «Цербер», предлагаем пересмотреть отношение к вакцинации и привившись, защитить себя и окружающих лиц. Тем самым, будет возможность удержать заболеваемость на стабильном уровне и не вводить дополнительные ограничительные меры по ужесточению карантина перед Новым годом!», – резюмировала спикер.