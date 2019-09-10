О возможности снижения своей долговой нагрузки теперь можно узнать в соцсетях
Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН РК) созданы специальные аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для разъяснения наиболее актуальных вопросов по снижению долговой нагрузки казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Учитывая большое количество обращений со стороны граждан по вопросам снижения долговой нагрузки, МТСЗН РК созданы специальные аккаунт-площадки для формирования конструктивного диалога с населением", – говорится в сообщении.
Граждане, которые имеют вопросы по этой теме, могут получить актуальную информацию на аккаунтах "Все о снижении долговой нагрузки" в Facebook и Instagram.
Как сообщалось ранее, граждане, рассчитывающие на снижение долговой нагрузки, могут проверить свой статус следующим образом:
– на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК по ссылке, для этого необходимо ввести ИИН и отправить запрос;
– с помощью электронного сервиса "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки", расположенного на главной странице портала электронного правительства, для этого понадобится ЭЦП;
– получить консультацию в call-центре, функционирующем на базе Министерства труда и социальной защиты населения РК, по телефонам: 111, 74-32-20, 75-01-79, 75-01-78;
– обратиться в центр обслуживания населения.
С 11 сентября получить консультацию о возможности погашения задолженности по займам и микрокредитам за счет государства казахстанцы могут:
– в управлениях координации занятости и социальных программ областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент;
– в АО "Государственный фонд социального страхования" и его филиалах;
– в территориальных департаментах Комитета труда, социальной защиты и миграции областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.