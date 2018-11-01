​О выборах – профессионально

В Астане прошел семинар-тренинг для работников избирательных комиссий, посвященный практическим мерам по реализации Конституционного закона о выборах в РК.

Председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев отметил, что мероприятие проходит в новом ситуационном центре ЦИК в обновленном формате накануне 25-летнего юбилея избирательной системы страны и предстоящей в связи с этим большой международной конференции.

На семинаре-тренинге рассмот­рены основные направления деятельности ЦИК в межэлекторальный период. Они касаются, в частности, разъяснения правовых аспектов избирательной системы, актуализации списков избирателей, вопросов формирования новых составов избиркомов.

Одна из задач Центральной избирательной комиссии – электоральное обучение участников избирательного процесса. В связи с этим обсуждены интерактивные технологии в обучении организаторов выборов, направленные на профессионализацию работников избиркомов, повышение правовой культуры.