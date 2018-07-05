О выпуске на МФЦА исламских суверенных облигаций на 300 млн долларов рассказал Келимбетов

На открытии Международного финансового центра "Астана" управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов подробно рассказал о том, когда начнется выпуск первых исламских облигаций – сукук, а также о дальнейшем сотрудничестве с Исламским банком развития, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы ожидаем, что до конца этого года на платформе Международного финансового центра "Астана" будут выпущены первые исламские суверенные облигации", – сказал Кайрат Келимбетов.
Также управляющий финцентром сообщил, что, по предварительным данным Министерства финансов РК, исламские облигации будут выпущены в объеме не менее 300 млн долларов.
Кроме того, спикер подчеркнул, что сейчас ведется разработка полной линейки исламской финансовой индустрии.
"У нас совместно с Исламским банком развития в рамках конференции Astana Finance Days было подписано соглашение о предоставлении гранта со стороны ИБР, где будет полностью прописана вся "экосистема", то есть это не только предоставление банковских институтов, но и введение страховых такафул (в переводе с арабского – предоставление взаимных гарантий – прим. автора). Думаю, вот это все законодательство будет подготовлено до первого сентября текущего года", – подытожил Кайрат Келимбетов.