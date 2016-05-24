Экономика
О вызовах и реформах в Казахстане рассказал Масимов в рамках региональной конференции МВФ
Ксения Воронина
О вызовах и реформах в Казахстане рассказал Премьер-Министр РК Карим Масимов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам  региональной конференции МВФ, которая прошла в Астане в закрытом формате, передает Kazpravda.kz.

"Буквально несколько минут назад закончилась региональная конференция МВФ с участием Правительства Казахстана, а также первых руководителей экономического блока стран Центральной Азии, Кавказа, России, Беларуси, Евразийского региона. Мы очень рады, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приняла участие в этой конференции. Позвольте выразить признательность за вашу поддержку, за инициативу проведения региональной конференции в Астане, за ваше личное участие. В ходе конструктивного диалога и обмена мнениям по текущей ситуации в регионе мы обсудили методы реагирования на краткосрочные шоки и меры, которые необходимо реализовать в среднесрочной перспективе. Мы рассмотрели основы макроэкономической политики, необходимость укрепления институтов, систем мониторинга, осуществление структурных реформ и качественного преобразования региональной интеграции", – подвел итоги конференции Масимов.

574443c8072601464091592.JPG

Во время пресс-конференции главе Правительства был задан вопрос о вызовах, стоящих перед Казахстаном.

"Как вы знаете, Главой государства были обозначены пять институциональных реформ и сто конкретных шагов, мы сегодня обсуждали с госпожой Лагард и со всей миссией Международного валютного фонда конкретные шаги по имплементации этих реформ. Я считаю, что единственная возможность для Казахстана пройти через все вызовы, которые стоят сегодня перед мировой экономикой и перед Казахстаном в частности, – это продолжение экономических реформ. В то же самое время Глава нашего государства недавно сказал, что прежде чем начинать реформы и прежде чем проводить их в жизнь, нужно объяснить это для своего собственного народа. Поэтому основной вызов, который сейчас стоит перед Правительством, – это проведение реформ и его конкретное обсуждение с участниками, с теми людьми, с теми компаниями, которых непосредственно эти реформы будут касаться", – сказал Масимов.

Он также сообщил о том, что в рамках программы экономической и денежно-кредитной политики Казахстана сейчас ведутся активные дискуссии внутри страны.

"В том числе сейчас разрабатывается новый Налоговый кодекс, который, скорее всего, будет совмещен с Таможенным кодексом. Изначально мы планировали уже в этом году выйти с конкретными решениями, но сейчас мы приняли решение, что нужен примерно один год для того, чтобы принять окончательное решение. В то же самое время ведутся дискуссии относительно модернизации Бюджетного кодекса и возможной консолидации расходов и счетов между разными уровнями правления. Я думаю, что у нас примерно есть один год, чтобы детально это обсудить и провести консультации с МВФ, изучить лучшую мировую практику, также обсудить с другими международными финансовыми организациями для того, чтобы для данного периода развития Казахстана мы могли получить максимальную пользу, чтобы в результате этого была повышена прозрачность, мы могли более эффективно бороться с коррупцией, присоединиться к тем программам по работе по деофшоризации экономики. В целях работы Национального банка уходить больше в расчет на местную валюту, и в конечном счете это должно привести к диверсификации экономики и повышению благосостояния народа Казахстана. Мы хотим это в течение года обсудить и принять", – заявил Премьер-Министр.

574443bc0d2881464091580.JPG

В свою очередь Кристин Лагард также прокомментировала новые реформы в Казахстане.

"Реализация реформ – это всегда трудно, и при любых обстоятельствах очень полезно бывает объяснять, давать историю вопроса, организовывать диалог для того, чтобы все стороны понимали цель этих реформ, чтобы представляли себе конечные результаты реформ. Мы это обсуждали сегодня утром и говорили о необходимости диалога и коммуникационной работы, и официальные органы Казахстана настроены на то, чтобы развивать и углублять диалог с населением для того, чтобы цель реформ понималась правильно и всеми", – заключила глава МВФ.

Напомним, сегодня,  24 мая 2016 года в рамках Региональной конференции Международного валютного фонда, приуроченной к Астанинскому экономическому форуму, проходит официальный визит директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в Казахстан. 

В ходе данного визита состоялись встречи главы МВФ с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым с участием председателя Национального Банка  Данияра Акишева, а также Премьер-Министром Каримом Масимовым и представителями Правительства, отвечающими за экономический блок.

Госпожа Лагард приняла участие в туре по Назарбаев Университету, где выступила с лекцией на тему глобальной и региональной обстановки, а также вызовов и возможностей для Казахстана, Кавказа и Центральной Азии и оставила подпись в Книге почетных гостей.

Популярное

Все
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
У великого народа – великая мечта
Тепло Севера
Рынок труда восстанавливается
Двое в одной лодке
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Автоматы и пистолеты похитили преступники со склада полиции в Талдыкоргане
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Референдум-2022: каждый должен сделать выбор
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Экономика
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Экономика
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских…
Экономика
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Экономика
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]