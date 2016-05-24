О вызовах и реформах в Казахстане рассказал Масимов в рамках региональной конференции МВФ
Ксения Воронина
О вызовах и реформах в Казахстане рассказал Премьер-Министр РК Карим Масимов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам региональной конференции МВФ, которая прошла в Астане в закрытом формате, передает Kazpravda.kz.
"Буквально несколько минут назад закончилась региональная конференция МВФ с участием Правительства Казахстана, а также первых руководителей экономического блока стран Центральной Азии, Кавказа, России, Беларуси, Евразийского региона. Мы очень рады, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приняла участие в этой конференции. Позвольте выразить признательность за вашу поддержку, за инициативу проведения региональной конференции в Астане, за ваше личное участие. В ходе конструктивного диалога и обмена мнениям по текущей ситуации в регионе мы обсудили методы реагирования на краткосрочные шоки и меры, которые необходимо реализовать в среднесрочной перспективе. Мы рассмотрели основы макроэкономической политики, необходимость укрепления институтов, систем мониторинга, осуществление структурных реформ и качественного преобразования региональной интеграции", – подвел итоги конференции Масимов.
Во время пресс-конференции главе Правительства был задан вопрос о вызовах, стоящих перед Казахстаном.
"Как вы знаете, Главой государства были обозначены пять институциональных реформ и сто конкретных шагов, мы сегодня обсуждали с госпожой Лагард и со всей миссией Международного валютного фонда конкретные шаги по имплементации этих реформ. Я считаю, что единственная возможность для Казахстана пройти через все вызовы, которые стоят сегодня перед мировой экономикой и перед Казахстаном в частности, – это продолжение экономических реформ. В то же самое время Глава нашего государства недавно сказал, что прежде чем начинать реформы и прежде чем проводить их в жизнь, нужно объяснить это для своего собственного народа. Поэтому основной вызов, который сейчас стоит перед Правительством, – это проведение реформ и его конкретное обсуждение с участниками, с теми людьми, с теми компаниями, которых непосредственно эти реформы будут касаться", – сказал Масимов.
Он также сообщил о том, что в рамках программы экономической и денежно-кредитной политики Казахстана сейчас ведутся активные дискуссии внутри страны.
"В том числе сейчас разрабатывается новый Налоговый кодекс, который, скорее всего, будет совмещен с Таможенным кодексом. Изначально мы планировали уже в этом году выйти с конкретными решениями, но сейчас мы приняли решение, что нужен примерно один год для того, чтобы принять окончательное решение. В то же самое время ведутся дискуссии относительно модернизации Бюджетного кодекса и возможной консолидации расходов и счетов между разными уровнями правления. Я думаю, что у нас примерно есть один год, чтобы детально это обсудить и провести консультации с МВФ, изучить лучшую мировую практику, также обсудить с другими международными финансовыми организациями для того, чтобы для данного периода развития Казахстана мы могли получить максимальную пользу, чтобы в результате этого была повышена прозрачность, мы могли более эффективно бороться с коррупцией, присоединиться к тем программам по работе по деофшоризации экономики. В целях работы Национального банка уходить больше в расчет на местную валюту, и в конечном счете это должно привести к диверсификации экономики и повышению благосостояния народа Казахстана. Мы хотим это в течение года обсудить и принять", – заявил Премьер-Министр.
В свою очередь Кристин Лагард также прокомментировала новые реформы в Казахстане.
"Реализация реформ – это всегда трудно, и при любых обстоятельствах очень полезно бывает объяснять, давать историю вопроса, организовывать диалог для того, чтобы все стороны понимали цель этих реформ, чтобы представляли себе конечные результаты реформ. Мы это обсуждали сегодня утром и говорили о необходимости диалога и коммуникационной работы, и официальные органы Казахстана настроены на то, чтобы развивать и углублять диалог с населением для того, чтобы цель реформ понималась правильно и всеми", – заключила глава МВФ.
Напомним, сегодня, 24 мая 2016 года в рамках Региональной конференции Международного валютного фонда, приуроченной к Астанинскому экономическому форуму, проходит официальный визит директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в Казахстан.
В ходе данного визита состоялись встречи главы МВФ с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым с участием председателя Национального Банка Данияра Акишева, а также Премьер-Министром Каримом Масимовым и представителями Правительства, отвечающими за экономический блок.
Госпожа Лагард приняла участие в туре по Назарбаев Университету, где выступила с лекцией на тему глобальной и региональной обстановки, а также вызовов и возможностей для Казахстана, Кавказа и Центральной Азии и оставила подпись в Книге почетных гостей.