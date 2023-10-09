О захвате земель, турвзносе и вывесках

В столице состоялся Единый день отчета, когда на все волнующие вопросы предпринимателей отвечали представители государственных органов. В онлайн-­формате по этому поводу собралось порядка ста представителей МСБ.

Напомним, подобное заседание проводится ежегодно. Главная цель встречи – ознакомление бизнеса с контрольно-надзорными функ­циями государства, повышение правовой грамотности субъектов предпринимательства и организация безопасной деятельности.

Первым взял слово руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Халел Акимжанов.

– Столица по праву именует себя городом предпринимателей, – сказал он. – Сегодня в городе действуют более 220 тысяч субъектов предпринимательства, где трудятся полмиллиона горожан. По итогам 2022 года вклад малого и среднего бизнеса в экономику Астаны составил около 70%, что в два раза выше среднереспубликанского показателя.

По его словам, не последнюю роль в установлении благоприятного бизнес-климата в столице играет поддержка государства. Так, из бюджета в виде субсидирования, предоставления кредитов и грантов в этом году предусмотрено более 30 млрд тенге. В итоге поддержано более 800 проектов в Астане. Значительные послабления для комфортного ведения бизнеса ощутимы и в части законодательства нашей страны.

– В марте этого года Налоговый кодекс дополнен специальным налоговым режимом. Розничный налог снижен с 4% до 3%. Теперь предприниматели могут применить его по 190 видам деятельности. Потенциально на розничный налог могут перейти более 63 тысяч налогоплательщиков из числа МСБ, – добавил руководитель управления.

О том, как работают контрольно-надзорные органы и какие виды проверок предусмотрены для бизнеса, рассказал заместитель начальника департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК города Астаны Мадияр Шекимов. Он начал с того, что по сравнению с прошлым годом проверки в столице сократились на 44%.

– Традиционно больше всего проверок проводится органами госдоходов (1 128), управлением контроля качества городской среды (598) и органами здравоохранения (382). По результатам нарушения выявлены по 1 239 субъектам предпринимательства, – сообщил докладчик.

Он пояснил, что снижение проверок связано в основном с внесением изменений и дополнений в законодательство по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Теперь госорганы проводят профилактический контроль, внеплановые проверки и расследования.

– Проверки по особому порядку отменены. На смену им введена новая форма контроля – проверка на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям. Профилактический контроль с посещением объекта отныне проводится при условии, что в предшествующем году в отношении субъекта предпринимательства проводился профконтроль без посещения, – внес ясность ­Мадияр Шекимов.

Заместитель начальника департамента также отметил, что основанием для внеплановой проверки является контроль исполнения ранее выданных предписаний, обращения физических и юридических лиц, госорганов, поручение прокурора и органов уголовного преследования. Также может быть создана повторная проверка, связанная с обращением субъектов контроля при несогласии с предыдущими результатами проверки.

– Мы пресекаем необоснованные проверки на стадии регистрации. Особое вниманием уделяем соблюдению требований Указа Президента о моратории на проверки МСБ. Нами в госорганы внесено 35 актов прокурорского надзора о фактах необоснованных проверок, к ответственности привлечены 32 должностных лица, – сказал Мадияр Шекимов.

Автотранспорт – также ­объект повышенного внимания. Об этом в ходе мероприятия напомнил руководитель инспекции транспорт­ного контроля по городу Астане Айдар Алиакпаров. Проверкам подлежат не только автомобильный, но и железнодорожный транспорт, осмотр идет через специальные посты.

– На балансе у инспекции таких постов три: один стационарный и два передвижных. По факту работает один пост, поскольку штатная численность сотрудников всего 16 человек. Астана имеет шесть въездных и выездных дорог. Стационарный пост транспортного контроля расположен на въезде со стороны Караганды, – рассказал спикер.

При этом в районе поселка Жібек Жолы действует автоматизированная станция измерения весовых и габаритных параметров автотранс­порта. По словам ­Айдара Алиакпарова, высокая интенсивность и бесконтрольность грузоперевозок преждевременно разрушают дорожное полотно.

– С начала года инспекцией проведена проверка 6 413 транспорт­ных средств. Основное нарушение – несоблюдение весовых параметров. За это к ответственности привлечены 240 лиц. В нас­тоящее время акимат Астаны принял решение установить подобные автоматизированные системы измерения в пределах города, – уточнил он.

Контрольно-надзорные функции остаются и у органов СЭС. Правда, и здесь сокращено число визитов на предприятия и компании.

– Есть график проверок на соответствие разрешительных требований, – пояснила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Айгуль Шагалтаева. – За 8 месяцев проведены 83 внеплановые проверки, выявлены нарушения, наложен 51 штраф на сумму более 30 миллионов тенге. Проверки в части выполнения предписаний мы не проводим. Это ответственность самих субъектов предпринимательства.

Представитель департамента отметила, что больше всего нарушений фиксируется по статье о причинении вреда здоровью. Сюда входят пищевые отравления, различные заболевания из-за антисанитарии и несоблюдения техники безопасности.

– У нас много жалоб от жителей на неприятные запахи, шум вентиляторов в жилых домах. Некоторые предприниматели размещают объекты на первых этажах и не соблюдают санитарные нормы, – добавила Айгуль Шагалтаева.

При этом основная доля проверок назначается по обращению самих предприятий. В 2023 году рассмотрено 1 668 заявлений на оказание госуслуг, выдано 725 разрешительных документов, в том числе 485 санитарно-эпидемиологических заключений на объекты.

Вкупе с СЭС проводятся и налоговые проверки. Руководитель управления аудита департамента государственных доходов по городу Астане Талгатбек Бектемисов сообщил, что с начала года завершены 855 налоговых проверок.

– По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество проверок увеличилось на 333. В бюджет начислено 23 миллиарда 755 миллионов тенге, по сравнению с прошлым годом больше на 16 миллиардов тенге. Почему стало больше налоговых проверок? Потому что бизнес не освобождается от уплаты налогов. На сегодня мы наблюдаем увеличение темпов ликвидации бизнеса. На наш взгляд, связано это с тем, что некоторые предприниматели таким образом избегают оплаты суммы по нарушениям по результатам налоговой проверки, – предполагает руководитель управления.

Одно из важных требований при открытии компании – соблюдение пожарной безопасности. Начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Еркин Отаргалымулы отметил, что на ведомственном учете состоят более 24 тыс. объектов. Министерством по чрезвычайным ситуациям разработаны критерии степени рисков. Согласно им назначается профилактический контроль.

– Все проверки проводятся на основе Предпринимательского кодекса. Департамент по ЧС с начала года запланировал работу по 866 объектам, на сегодня проверено 479. Выявлено свыше двух тысяч нарушений, основные из них касаются несоблюдения противопожарного режима, вопросов электробезопасности, содержания путей эвакуации и другие, – проинформировал Еркин Отаргалымулы.

Как отметил спикер, более 22 тыс., или 73%, субъектов предпринимательства в связи с действием моратория не подпадают под планирование.

– Также проводим внеплановые проверки по обращениям и жалобам граждан. В целом по сравнению с 2022 годом количество контрольных проверок уменьшено в четыре раза, – акцентировал внимание представитель столичного ДЧС.

Сфера строительства, трудовых отношений и соблюдения техники безопасности – в поле зрения столичного управления контроля и качества городской среды. За восемь месяцев этого года управление провело 273 внеплановые проверки по линии архитектуры и строительства, 346 – по инспекции труда. По результатам наложен 361 штраф на сумму более 152 млн тенге.

– Увеличение проверок обусловлено высоким темпом строительства, роста населения и созданием новых рабочих мест. Например, в информационной базе управления зарегистрированы 1 787 строящихся объектов. В целях предотвращения незаконного строительства подано 70 исковых заявлений на приостановление строительно-монтажных работ до предотвращения нарушений, – проинформировал исполняющий обязанности заместителя руководителя управления контроля и качества городской среды города Астаны Алибек Аубакиров.

На особом контроле и соблюдение трудового законодательства. В этом году состоялось 346 внеплановых проверок, по результатам которых к административной ответственности привлечены 118 юридических лиц. Погашена задолженность по зарплате на сумму 108 млн тенге, благодаря чему защищены трудовые права 1 041 работника.

– Проводим работу и в сфере ветеринарии и защиты растений. В Астане зарегистрировано 2 668 сельскохозяйственных животных, проведено 2 513 диагнос­тических исследований против опасных заболеваний, – отметил Алибек Аубакиров.

После выступлений спикеров началась сессия «Вопрос – ответ».

Учредитель комплексно-коррекционного детского сада Майра Байдубекова рассказала о самовольном захвате земли, предна­значенной для ее бизнеса. В прошлом году женщина предоставила необходимые документы для открытия учреждения.

– У нас дети получат не только воспитание и образование, но и медицинские услуги по реабилитации. Акимат нас поддержал и выдал земельный участок по улице Чингиза Айтматова. Однако Комитет по инвестициям МИД выставил ряд замечаний. Устранили все, кроме одного, которое не в силах решить. Заказчик – некое ТОО и застройщики самовольно заняли участок, который выдал нам акимат, поставив ограждение и контейнеры. Просим разобраться в этой ситуации, – обратилась предпринимательница.

– Вопрос относится к компетенции департамента по управлению земельными ресурсами. Мы направим им ваше обращение. Со своей стороны как управление по инвес­тициям и развитию предпринимательства можем инициировать проведение соответствующей проверки, – сказал модератор встречи Халел Акимжанов, отметив, что мораторий на проверки в сфере земельных отношений не действует.

Проблему туристского взноса подняла исполнительный директор ассоциации «Центр развития городского туризма» Татьяна Верницкая. Она напомнила, что этот сбор для иностранных туристов введен с 1 января 2023 года, однако гостиничный бизнес столкнулся с рядом вопросов, которые, как оказалось, недоработаны.

– Гости, которые приезжают в командировку в Астану, просят, чтобы им дали счет-фактуру и акт выполненных работ, но из-за недоработки закона элементарно нет алгоритма уплаты такого взноса, отели не могут предоставить документы. Из-за этого наши гостиницы теряют гостей, которые уходят жить в квартиры, – говорит представитель ассоциации.

Татьяна Верницкая попросила представителей акимата на уровне обсуждения в столичном маслихате донести до депутатов полную информацию о проблеме. Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Халел Акимжанов пообещал, что рассмотрит это обращение.

– В городе сотни гостиниц сталкиваются с проблемами турвзноса. Так не должно быть. Согласен, здесь нет механизма оплаты. В правила нужно вносить правки, – подчерк­нул глава управления.

Председатель ассоциации «Саморегулируемая организация общест­венного питания РК» Вероника Нурпеисова заявила, что в Астане нет четких правил использования вывесок компаний. А также обозначила проблему провоза некачественных товаров.

Халел Акимжанов ответил, что по вопросу вывесок разработана соответствующая брошюра, которую предоставил ассоциации. А вопрос некачественных товаров пообещал перенаправить в профильный орган.

Также выступила и адвокат Алия Эдгар. Она представляет интересы компании, которая дваж­ды попала в орбиту уголовного преследования.

– Благодаря действиям прокуратуры оба уголовных дела были прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения. В связи с этим вопрос: какой вид ответственности предусмотрен для сотрудников полиции, которые незаконно регистрировали уголовные дела? – спросила адвокат.

Модератор встречи заверил, что направит этот вопрос в столичный департамент полиции, чтобы адвокату дали детальное разъяснение.

В завершение встречи Халел Акимжанов призвал предпринимателей обращаться по любым вопросам в управление по инвес­тициям и развитию предпринимательства Астаны.