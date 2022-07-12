О запасах сахара в Казахстане сообщили в Минсельхозе

Производство сахара в Казахстане, по оперативным данным заводов, в июне составило порядка 38 тыс. тонн, в том числе Таразским сахарным заводом – 18 тысяч тонн, Коксуским – 9 тысяч тонн, Меркенским – 11 тысяч тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«В июне в рамках квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран импортировано 23,5 тысячи тонн продукта. Запасы на начало июня, по данным акиматов, составляли 28,9 тысячи тонн. На начало июля переходящий запас сахара в стране составил 27,2 тысячи тонн.

По данным заводов, в июле планируется производство 37 тысяч тонн продукта, а ожидаемый объем его импорта составит 39,7 тысячи тонн.

По состоянию на 11 июля 2022 года, запасы сахара в республике составляют 26,8 тысячи тонн», – представили данные в МСХ.

Для насыщения внутреннего рынка Минсельхоз распределил квоту на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объеме 250 тысяч тонн. Принимаются заявки на распределение оставшихся 100 тысяч тонн. Продлен срок действия квот до 31 октября; созданы четыре рабочие группы (с заводами, акиматами областей, Комитетом государственных доходов Министерства финансов, КТЖ), в рамках которых осуществляется оперативное распределение объемов в регионы, отрабатывается еженедельный график производства и поставок. Параллельно ведётся мониторинг обеспеченности регионов, контролируется своевременное таможенное оформление, отслеживается процесс перемещения продукции в целях предотвращения простоев на узловых станциях, рассказали в ведомстве.

«Также Правительством одобрен План мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период. В рамках него планируются увеличение площадей посева сахарной свеклы, проведение реконструкции и строительства оросительных сетей, модернизация сахарных заводов, защита внутреннего рынка, оказание мер государственной поддержки.

Сейчас уже увеличен норматив субсидирования сдачи сахарной свеклы на переработку, рассматривается возможность обнуления НДС при импорте тростникового сырца и продления срока действия льготы по снижению НДС на 70% на производство свекловичного сахара и распространения данной льготы на тростниковый сахар», – отметили в Минсельхозе, добавив, что для обеспечения сахаром внутреннего рынка принимаются действенные меры.