О запуске казахстанских спутников из США рассказал глава МОАП РК

Министр оборонной и аэрокосмической деятельности РК Бейбут Атамкулов рассказал о запуске казахстанских спутников, который прошел в штате Калифорния, США, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня ночью в 0.32 минуты прошел успешный запуск ракеты Falcon Space X в американском штате Калифорния. В настоящий момент наши спутники уже вышли на заданные орбитальные точки. Спутники начали работать, уже за сутки мы получили четыре сигнала", – сообщил Атамкулов.
По его словам, сигналы установлены на станции в Астане и в Алматы.
"Кроме того, наши партнеры в Великобритании и северная заполярная станция в Европе, они тоже параллельно работали. Спутники работают в штатном режиме, идет передача телеметрия данных, идет настройка. Я думаю, что через две недели мы уже по результатам будем получать данные со спутников", – заявил глава ведомства.
Министр добавил, что второй спутник ориентирован на дистанционное зондирование.
"Мы начнем получать первые снимки. Я хотел бы отметить, что один спутник – это полностью разработка наших казахстанских инженеров-технологов "Казахстан Гарыш сапары" и совместного предприятия "Галам". Второй спутник мы разработали совместно с нашими британскими партнерами – компанией SSTL. Они несут еще и научный характер. Сегодня благодаря этим спутникам мы можем получить данные, как в космосе будут работать те разработки, которые сделаны нашими казахстанскими инженерами", – заключил Атамкулов.