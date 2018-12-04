О запуске казахстанских спутников из США рассказал глава МОАП РК

Технологии
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Жанат Тукпиев
Фото: SpaceNews
Министр оборонной и аэрокосмической деятельности РК Бейбут Атамкулов рассказал о запуске казахстанских спутников, который прошел в штате Калифорния, США, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня ночью в 0.32 минуты прошел успешный запуск ракеты Falcon Space X в американском штате Калифорния. В настоящий момент наши спутники уже вышли на заданные орбитальные точки. Спутники начали работать, уже за сутки мы получили четыре сигнала", – сообщил Атамкулов.

По его словам, сигналы установлены на станции в Астане и в Алматы.

"Кроме того, наши партнеры в Великобритании и северная заполярная станция в Европе, они тоже параллельно работали. Спутники работают в штатном режиме, идет передача телеметрия данных, идет настройка. Я думаю, что через две недели мы уже по результатам будем получать данные со спутников", – заявил глава ведомства.

Министр добавил, что второй спутник ориентирован на дистанционное зондирование.

"Мы начнем получать первые снимки. Я хотел бы отметить, что один спутник – это полностью разработка наших казахстанских инженеров-технологов "Казахстан Гарыш сапары" и совместного предприятия "Галам". Второй спутник мы разработали совместно с нашими британскими партнерами – компанией SSTL. Они несут еще и научный характер. Сегодня благодаря этим спутникам мы можем получить данные, как в космосе будут работать те разработки, которые сделаны нашими казахстанскими инженерами", – заключил Атамкулов.

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