О земле, дорогах, авиации...

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его словам, в 2017 году инженерные коммуникации были подведены к более чем 70 тыс. участков, выделенных частным застройщикам. Приблизительно такой же объем предусмотрен и на нынешний год.
– Премьер-министр поручил держать данный вопрос на постоянном контроле, и мы ежемесячно будем рассматривать ход исполнения соответствующих планов, – сказал Женис Касымбек, отметив также, что в Астане, Алматы, Атырау, Актау стоимость квадратного метра жилья не должна превышать 180 000 тенге, в остальных городах – 140 000 тенге.
При этом председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК Мархабат Жайымбетов уточнил, что выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено во всех регионах, за исключением Астаны и Алматы.
Отвечая на вопрос о недостроенных объектах, управляющий директор и член правления НУХ «Байтерек» Каирбек Ускенбаев отметил, что по Казахстану в рамках госпрограммы недобросовестных застройщиков фактически нет. По одному проблемному объекту в Талдыкоргане сейчас идет судебный процесс. По его окончанию совместно с акиматом будет решен вопрос достройки.
В ходе пресс-конференции министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал также о важнейших задачах по развитию гражданской авиации. По его словам, в последние 25 лет основное внимание уделялось крупной авиации. Но в последние 2 года было принято несколько специальных программ и по развитию авиации малой. В частности, планируется построить 16 местных аэродромов.
В прошлом году уже открылись аэропорты в малых городах, таких как Урджар, Ушарал. В поддержку данного направления выделяются специальные субсидии. На сегодня совместно с акиматом Алматы в пилотном режиме ведется работа над созданием на базе авиакомпании «Жетысу» нового перевозчика в области малой авиации. В будущем для нее будет приобретено 20 самолетов регионального класса.
Говоря о новых международных направлениях, Женис Касымбек отметил, что с начала 2017 года иностранными и казахстанскими авиакомпаниями открыты 10 новых международных авиамаршрутов из Астаны: в Дели, Варшаву, Хельсинки, Будапешт, Пекин, Ереван, Киев, Батуми, Минеральные Воды, Сиань.
Наряду с этим в целях повышения безопасности полетов Министерство по инвестициям и развитию предлагает создать новую национальную компанию – по надзору и контролю в области гражданской авиации.
Речь идет о привлечении специалистов, соответствующих всем международным требованиям и имеющих большой опыт в полетах и в обслуживании судов.
– В результате проведенного в 2009 году аудита по безопасности полетов мы попали в черный список, после этого Комитет гражданской авиации провел большую работу, и сегодня уровень соответствия требованиям ИКАО в данной сфере составляет 74%, среднеевропейский – 76%, среднемировой – 63%. Сейчас мы ставим задачу – до 2020 года выйти на уровень выше 80%, – сообщил министр, отметив преимущества британской модели регулирования гражданской авиации, которая активно используется в общемировой практике.
Вопросы безопасности на автодорогах также были подняты на встрече с журналистами. Женис Касымбек заявил, что после пожара в автобусе, унесшего 52 жизни, будут ужесточены требования к нерегулярным пассажирским перевозкам. Во избежание подобных случаев необходимо решить проблемы устаревшего автотранспорта и так называемого человеческого фактора.
– Сейчас проводится рейдовая тотальная проверка совместно с органами МВД. Следует сказать, что необходима системная работа на законодательном уровне. Мы намерены значительно ужесточить требования ко всем международным перевозкам, – пояснил министр.
Напомним, что после произошедшей недавно трагедии в Актюбинской области в стране с 22 января по 18 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».