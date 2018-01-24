О земле, дорогах, авиации...

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его словам, в 2017 году инженерные коммуникации были подведены к более чем 70 тыс. участков, выделенных частным застройщикам. Приблизительно такой же объем предусмотрен и на нынешний год.

– Премьер-министр поручил держать данный вопрос на пос­тоянном контроле, и мы ежемесячно будем рассматривать ход исполнения соответствую­щих планов, – сказал Женис Касымбек, отметив также, что в Астане, Алматы, Атырау, Актау стоимость квадратного метра жилья не должна превышать 180 000 тенге, в остальных городах – 140 000 тенге.

При этом председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК Мархабат Жайымбетов уточнил, что выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строи­тельство предусмотрено во всех регионах, за исключением Астаны и Алматы.

Отвечая на вопрос о недостроен­ных объектах, управляющий директор и член правления НУХ «Байтерек» Каирбек Ускенбаев отметил, что по Казахстану в рамках госпрограммы недобросовестных застройщиков фактичес­ки нет. По одному проблемному объекту в Талдыкоргане сейчас идет судебный процесс. По его окончанию совместно с акиматом будет решен вопрос достройки.

В ходе пресс-конференции министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал также о важнейших задачах по развитию гражданской авиации. По его словам, в последние 25 лет основное внимание уделялось крупной авиации. Но в последние 2 года было принято нес­колько специальных программ и по развитию авиации малой. В частнос­ти, планируется пост­роить 16 местных аэродромов.

В прошлом году уже открылись аэропорты в малых городах, таких как Урджар, Ушарал. В поддержку данного направления выделяются специальные субсидии. На сегодня совместно с акиматом Алматы в пилотном режиме ведется работа над соз­данием на базе авиакомпании «Жетысу» нового перевозчика в области малой авиации. В будущем для нее будет приобретено 20 самолетов регионального класса.

Говоря о новых международных направлениях, Женис Касымбек отметил, что с начала 2017 года иностранными и казахстанскими авиакомпаниями открыты 10 новых международных авиамаршрутов из Астаны: в Дели, Варшаву, Хельсинки, Будапешт, Пекин, Ереван, Киев, Батуми, Минеральные Воды, Сиань.

Наряду с этим в целях повышения безопасности полетов Министерство по инвестициям и развитию предлагает создать новую национальную компанию – по надзору и контролю в облас­ти гражданской авиации.

Речь идет о привлечении специалис­тов, соответствующих всем между­народным требованиям и имею­щих большой опыт в полетах и в обслуживании судов.

– В результате проведенного в 2009 году аудита по безопаснос­ти полетов мы попали в черный список, после этого Комитет граж­данской авиации провел большую работу, и сегодня уровень соответствия требованиям ИКАО в данной сфере составляет 74%, среднеевропейский – 76%, средне­мировой – 63%. Сейчас мы ставим задачу – до 2020 года выйти на уровень выше 80%, – сообщил министр, отметив преимущества британской модели регулирования гражданской авиации, которая активно используется в общемировой практике.

Вопросы безопасности на авто­дорогах также были подняты на встрече с журналистами. Женис Касымбек заявил, что после пожара в автобусе, унесшего 52 жизни, будут ужесточены требования к нерегулярным пассажирским перевозкам. Во избежание подобных случаев необходимо решить проблемы устаревшего автотранспорта и так называемого человеческого фактора.

– Сейчас проводится рейдовая тотальная проверка совместно с органами МВД. Следует сказать, что необходима системная работа на законодательном уровне. Мы намерены значительно ужесточить требования ко всем международным перевозкам, – пояснил министр.

Напомним, что после произо­шедшей недавно трагедии в Актюбинской области в стране с 22 января по 18 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».