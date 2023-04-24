О жизни и смерти

Две долгожданные постановки современных молодых хореографов стали одним из главных событий Х юбилейного сезона как для театра, так и для столичных ценителей высокого искусства. Премьерные показы Soli Deo Gloria Айнур Абильгазиной на музыку Густава Малера и Nine Олжаса Маханбеталиева на музыку Лизы Джеррард прошли с огромным успехом.

– Работы молодых хореографов, одинаково хорошо владею­щих как классической, так и современной хореографией, – это совершенно самостоятельные постановки в стилистике хореографической миниатюры, соединившей казахстанскую балетную школу, международный опыт и поиск оригинальных решений. Разные на первый взгляд работы перекликаются, поднимают философские вопросы и проблемы, которые ставит перед современным зрителем сама жизнь, – рассуждает художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.

В первом отделении был представлен неоклассический балет Soli Deo Gloria. Музыка одного из крупнейших композиторов своего времени Густава Малера была блестяще исполнена симфоническим оркестром «Астана Балета» под руководством дирижера Элмара Бурибаева.

Несмотря на то что Soli Deo Gloria в переводе с латинского означает «Богу одному слава», Айнур Абильгазина отмечает, что религиозного подтекста в ее постановке нет.

– Изначально для музыкального материала спектакля я планировала подобрать сочинения Баха, у него очень светлая музыка. Композитор все свои произведения, партитуры подписывал Soli Deo Gloria, – рассказала хореограф постановки и ведущая солистка театра Айнур Абильгазина. – Мне хотелось взять одно произведение, чтобы оно шло непрерывной линией. Выбрано было несколько, но я не смогла соединить их именно в контексте своего сюжета.

Так выбор пал на Третью симфонию Густава Малера, вернее, ее шестую часть под названием «О чем говорит любовь». И картинка, что называется, сложилась.

– Очень люблю Малера, потому что его произведения глубокие, эта музыка для меня – откровение. В спектакле звучит одно произведение, не прерываясь, и зритель может проследить не только повествовательную линию, но и музыкальную. Мы словно попадаем в облако, где нет яркого развития, но в то же время одно плавно выходит из другого, – объясняет Айнур.

Драматизм присутствует в спектакле, ведь сюжет повест­вует о загробной жизни, однако постановщик не хотела наводить людей на грустные мысли о смерти. По ее мнению, эта постановка, скорее, о чем-то светлом, высоком, духовном:

– Обретая жизненный опыт, и только через благодарность, принятие, прощение, мы можем освободить себя от мирской суе­ты, груза материального мира, и душа наша сможет обрести легкость.

Главная героиня попадает в пространство, где души встречаются после смерти, и, прежде чем пройти дальше, она в последний раз пересматривает свою жизнь.

– Она вспоминает свою первую любовь – чувственную, которая оставляет глубокий след, после нее мы становимся более ранимыми, боимся открыться новому человеку. Вторая любовь – уже более холодная, когда разум руководит нами, а не сердце. Третья – когда через опыт и знания мы получаем что-то важное в жизни, приходим к духовному, принимаем и любим себя, и от партнера ничего не требуем взамен. Нашей героине удается обрести свободу через прощение каждого партнера, – объяснила постановщик. – Для меня важным было показать, что мы все родные души, едины и что мы все встречаемся там, прежде пройдя определенный урок в этой жизни.

В создании спектакля приняли участие художник-сценограф Жандос Омаров, художник по костюмам Дарига Тайшикова, художник по свету Роберт Даутов и видеохудожник Марат Сагадинов. В премьерный день ведущие партии исполнили артисты театра «Астана Балет» Анар Дукиева, Иван Суродеев, Каламкас Орынбасарова, Байхадам Тунгатаров, Артур Эдсон, Милана Буканова, Сундет Султанов.

Затем зрители увидели гипнотический спектакль Nine в хорео­графии Олжаса Маханбеталиева на музыку всемирно известной вокалистки, участницы легендарной этник-группы Dead Can Dance Лизы Джеррард.

– Сначала я выбрал музыку более современную, динамичную, но так сложилось, что не смог договориться о лицензии с молодыми композиторами. Но, к счастью, я нашел Лизу Джеррард, музыка которой подчеркнула все мои идеи. Танцорам приходится тяжело, так как это классик-модерн, без каких-то ударений, музыка текучая, и очень трудно высчитывать, они ориентируются практически на ощупь. Но мы справились! – поделился тонкостями процесса Олжас Маханбеталиев.

В хорошем балетном спектакле забываешь, «иллюстрирует» ли музыка хореографию, или наоборот, и в данном случае оба вида искусства «работали» на единую идею. Энтузиазм исполнителей, их горящие глаза, порывистость пластики великолепно «отыгрывали» замысел автора. Кстати, весьма неоднозначный.

– Во-первых, это всем известная спираль Фибоначчи, девятка – число жизни, символ мироздания и всего существующего. Во-вторых, я не раз имел счастье быть знакомым с людьми с этой датой рождения. Мне кажется, они выделяются каким-то духовным наполнением, далеки от материального и приближены к другим мирам. Здесь также представлены миниатюры о девяти типах людей и циклах жизни, – пояснил Олжас Маханбеталиев.

Есть в спектакле и сквозной, скрытый сюжет, и именно он вызывает у зрителя яркие эмоции. Это личная история Олжаса: жизненный путь, который он прошел с лучшим другом.

– Он тоже был связан с этой датой: рожден 19 числа, и эта единица – звезда, которая стремилась быть на виду и завоевать признание, всегда «боролась» с девяткой – духовной его составляющей. Я хотел отразить эту борьбу в постановке, – рассказал хореограф. – Мы вместе росли, прошли бок о бок всю жизнь, и именно в тот день, когда мы объеди­нили свои творческие планы, я его потерял. На прощании, стоя над ним, не нашел слов, но тогда передо мной пролетели все лучшие моменты нашей жизни. Мне хотелось о них рассказать в нашем общем творческом формате. Я рад, что выдался такой шанс.

Главные партии в постановке исполнили Артур Эдсон, Байхадам Тунгатаров, Бауыржан Буранбаев, Камила Рахманберлиева, Алия Айтбаева, Аккали Тургали, Артемий Макаров, Шынгыс Толеген, Нурзат Берикказыулы. Художником по костюмам выступила Дарига Тайшикова, художником по свету – Алексей Марков, видеохудожником – Марат Сагадинов. Хореограф провел для танцоров несколько уроков по стилю, куда вошли импровизация и гротескные позировки.

…Невероятно стильные спектакли не давали оторвать глаз от происходящего на сцене ни на секунду. На протяжении всего вечера артисты завораживали грацией и пластичностью, дарили радость зрителям. Каждый балет зал провожал бурными аплодисментами и криками «Браво!», адресованными танцорам и постановочной группе.