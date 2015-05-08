ОАЭ готовят миссию на Марс

Как сообщается, накануне Эмираты обнародовали свои планы по запуску космического зонда. Этот полет станет первым в своем роде в арабском мире. Об этом объявил правитель Дубая и вице-президент ОАЭ шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум. По его словам, над проектом будут работать 70 местных ученых и инженеров. К 2020 году их число увеличится до 150.
Ожидается, что зонд "Аль Амал", что в переводе означает "Надежда", преодолеет 600 млн км со скоростью 126 тыс. км/час и долетит до Марса в 50-ю годовщину основания ОАЭ, то есть к 2021 году. Путь до Красной планеты займет 200 суток.
Целью миссии станет изучение атмосферы и климата Марса.
"Миссия на Марс является настоящей надеждой для арабского мира. Она пошлет сигнал, что можно быть лучшим, совершенствовать свою страну и достичь любых целей", – сказал шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум, эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ.