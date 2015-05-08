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ОАЭ готовят миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты готовят собственную миссию на Марс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на techno.bigmir.net.

Как сообщается, накануне Эмираты обнародовали свои планы по запуску космического зонда. Этот полет станет первым в своем роде в арабском мире. Об этом объявил правитель Дубая и вице-президент ОАЭ шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум. По его словам, над проектом будут работать 70 местных ученых и инженеров. К 2020 году их число увеличится до 150.

Ожидается, что зонд "Аль Амал", что в переводе означает "Надежда", преодолеет 600 млн км со скоростью 126 тыс. км/час и долетит до Марса в 50-ю годовщину основания ОАЭ, то есть к 2021 году. Путь до Красной планеты займет 200 суток.

Целью миссии станет изучение атмосферы и климата Марса.

"Миссия на Марс является настоящей надеждой для арабского мира. Она пошлет сигнал, что можно быть лучшим, совершенствовать свою страну и достичь любых целей", – сказал шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум, эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ.

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