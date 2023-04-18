Оазис дружбы и творчества

Экспозиция приурочена к 35-летию принятой ЮНЕСКО программы «Шелковый путь». Древние культурные традиции, связанные с торговым маршрутом, соединившим Восток и Запад, успешно продолжаются и сегодня. Основным направлением программы «Шелковый путь» является развитие межкультурного диалога, создание основы для регионального и международного сотрудничества между центральноазиатскими странами.

Художники, чьи работы представлены на выставке, предлагают свое осмысление и видение дружбы, торгово-экономических отношений между государствами. Их холсты отражают жизнь и атмосферу того времени. Это и шумные базары, и купеческие караваны, и диковинные товары.

– «Угрюмые скалы» одного из первых казахских художников Абылхана Кастеева повествуют о суровой красоте степного края, где часто с риском для жизни продвигались торговые караваны, – рассказывает куратор выставки Наталия Баженова. – Диптих Ерболата Толепбая «Шелковый путь» насыщен символическими образами, его созерцание сопряжено с глубокими философскими размышлениями. Сказочная экзотика восточного базара мастерски передана в мажорном по колориту полотне Айши Галимбаевой «Сладкие дыни» и акварельных листах Татьяны Глебовой и Михаила Гайдукевича. Радостным аккордом в экспозиции звучит детская тематика – она представлена в живописных работах «Дети Багира» и «Материнское счастье» туркменских художников Николая Червякова и Амана Амангельдыева.

В экспозиции более 50 живописных и графических произведений, предметов декоративного искусства казахстанских и зарубежных авторов. Все они принадлежат коллекции Государственного музея искусств.