​Оазис в пустыне

Товарищество, занимающееся не только племенным коневодством, но и растениеводством, разведением мелкого и крупного рогатого скота молочно-мясного направления, свиноводством, приемом, хранением и переработкой зерна, а также разведением гусей и осетровых рыб, возглавляет Халид Базаралиев, человек с богатым жизненным и трудовым опытом.

В настоящее время в конюшнях завода содержатся около 600 табунных и 120 чистокровных лошадей. Как сказал главный врач конезавода Олег Спесивый, здесь разводят скакунов двух пород: английской верховой и ахалтекинской. Представители последней были широко известны еще в советскую эпоху. Именно тогда Луговскому конезаводу принес славу знаменитый на весь мир Абсент, ставший трехкратным призером главных игр четырехлетия и чемпионом Олимпиады в Риме 1960 года. Установленный жеребцу памятник по сей день украшает территорию завода. К слову, в нынешнем году две местные лошади успешно выступили на нескольких скачках в Краснодаре, заняв первые места. Одна из них – прямой потомок Абсента.

В нынешнем году благодаря АО «КазАгроФинанс» у товарищества появилась возможность взять в лизинг сельхозтехнику и открыть собственный комбикормовый завод мощностью 15 тонн в час. Необходимость в нем возникла с ростом поголовья подопечных на ферме. Как объяснил глава товарищества, помимо коней, в хозяйстве 45 тыс. свиней и около 600 голов КРС. Всех их необходимо кормить, поэтому идея запуска комбикормового завода возникла сама собой.

Разведение осетров – еще один вид деятельности, которым успешно занимается ТОО «Луговской конный завод» благодаря поддержке АО «Каз­АгроФинанс». В рыбном хозяйстве выращивают наиболее востребованные породы, что позволяет получать высококачественную товарную продукцию – мясо и икру, развивать генофонд осетров на территории страны, обеспечивая другие рыбные хозяйства посадочным материалом.

По словам директора рыбного цеха Михаила Фоменко, производство в хозяйстве налажено по принципу замкнутого водообеспечения с использованием передовых технологий, позволяющих снизить объемы воды для нормальной работы данного объекта. Выращивают здесь два чистых вида осетровых – ленского и русского, а также три гибрида. В настоящее время в 76 бассейнах содержится около 30 тыс. особей. Когда они достигают годовалого возраста, их переправляют в Атырау, где расположено садковое хозяйство. Там получают икру, и процесс повторяется.

– В целом все производство стремлюсь построить по принципу закрытого цикла, – говорит Халид Базаралиев. – Для того чтобы он был полностью замкнутым, осталось наладить мясопереработку, открыть откормочную площадку для крупного рогатого скота и экспортировать продукцию, чем и планирую заняться в будущем. Тогда и никакой экономический шторм не страшен.