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Оазис в степи
Юлия ПОЛОНСКАЯ
На вопрос, выживут ли хрупкие весенние цветы в вет­реной Астане, председатель правления АО «Астана-Зеленстрой» Адильхан Абильдинов отвечает утвердительно. А чтобы окончательно убедить всегда скептически настроенных журналистов в реальности планов городских озеленителей, препровождает их в теплицы, где уже набирается сил цветочная рассада. Сейчас саженцы-подростки находятся в стадии закаливания для устойчивости к резким изменениям погоды, а уже через 2–3 недели будут высажены в грунт.

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Процесс подготовки рассады для столичных газонов автоматизирован. Посев начинается в третьей декаде января. Одна машина за смену может опустить в специальный грунт около 70 тыс. семян, заменив собой труд 30 человек. После того как у ростка появятся первые листочки, его отсаживают в отдельную емкость. Работа эта кропотливая, и тут на помощь тоже приходит автомат.
Но вот в грунт уже на газоне окрепший росток опускают заботливые человеческие руки. Только квалифицированные и терпеливые специалисты способны создавать сложнейшие узоры, где затейливо переплетаются виды и цвета. Более 1,3 тыс. работников «Астана-Зеленстрой» каждое лето ткут сотни квадратных метров цветочных ковров, выстилая ими парки, скверы и площади главного города страны.
– Для посадки цветочных клумб мы засеваем 7,7 миллиона ростков однолетних культур цветочной рассады. К тому же в городе будут высаживаться такие многолетние цветы, как гвоздики, тысячелетник – это еще 45 тысяч штук, – объяснил А. Абильдинов.

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Этим летом к ним прибавится четверть миллиона алых роз.

В нынешнем году на работы по озеленению выделено 4 млрд тенге. В данную сумму входят посадка и содержание не только цветов, но и деревьев. Саженцы для Астаны выращивают два питомника. Ассортимент – более 600 тыс. древесно-кустарниковых пород. Нынче в столице планируется высадить 20 тыс. деревьев. Скоро привычный видовой состав расширят яблоки и груши.

Посадки рукотворного леса в зеленом поясе Астаны ежегодно увеличиваются на 300 га. Сегодня здесь растет 11 млн деревьев. Его создание началось по инициативе Главы государства в 1997 году. В первые шесть лет было высажено более 9,6 млн деревьев. Потом лесополосы решили превратить в настоящий лес, добавив к имеющимся видам хвойные деревья. Вложенные силы и средства оправдали себя. В зеленый конгломерат пришли корсаки, лисы, зайцы, куропатки. Это значит, что за неполных десять лет людям удалось сформировать экосистему, очень близкую к условиям реальной природы.

– Чтобы пополнить видовой состав фауны, мы с 2010 года разводим фазанов. За этот год в природу выпустили 1 000 птиц, а всего более 5 800. За тем, как они устраиваются в живой среде, наблюдают 27 штатных лесников, – пояснил в ходе рейда по территориям зеленого пояса главный агроном ТОО «Астана орманы» Ардак Хасенов. – Разведение фазанов в зеленом поясе решает сразу несколько вопросов. Во-первых, они защищают лесонасаждения от вредителей. Во-вторых, мы таким образом расширяем ареал обитания этих птиц.

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