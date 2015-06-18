Оазисы мегаполиса 517 Марина МИХАЙЛОВА

Это зеленые зоны комфорта, где есть дорожки для прогулок и бега, площадки для игр, где радуют взор садово-парковые скульп­туры, скамейки, освещающие эти скверы фонари…

Отдыхом в подобных городских оазисах уже наслаждаются жители Ауэзовского района Алма­ты. Зеленые мини-зоны созданы сразу в трех его микрорайонах. Оборудованная спортивно-детская площадка, поле для игры в мини-футбол с искусственным газоном в окружении цветников и газонов есть теперь в микрорайоне «Жетысу-3». А для жителей микрорайо­на «Аксай-4» на зеленой территории, помимо детской площадки, обустроена аллея, где установлены фигуры популярных персонажей отечественных и зарубежных мультфильмов. Весьма необычна зона отдыха, что в микрорайоне «Мамыр». У нее тематический характер, и посвящена она 550-летию образования Казахского ханства. В центре мини-сквера установлена скульптурная композиция «Бес қару», запечатлевшая оружейный арсенал кочевников.

Вскоре в этих зонах будет WI-FI, на их площадках поставят теннисные и шахматные столы, сделают волейбольную площадку. Появлению вблизи своих домов таких островков отдыха и досуга местные жители не нарадуются.

– Здесь удобно и приятно, – убеждена пенсионерка Алипа Амантаевна. – Раньше я вечерами телевизор смотрела. Теперь каждый вечер сюда на прогулку выхожу. А когда у меня внуки гостят, каждый день здесь с ними проводим. Старший внук на футбольном поле мяч гоняет, младший на детской площадке играет. А про наш двор, где машины все заняли, они забыли. Так им здесь нравится, что домой их никак не зазовешь.

На создание каждой мини-зоны было потрачено от трех до четырех миллионов тенге.

– Они возведены не на бюджетные деньги, а за счет спонсоров – представителей районного бизнеса, крупных строительных компаний города, – уточнил заместитель акима Ауэзовского района Архат Омаров.

Примечательно и то, что эти облагороженные и обустроенные городские уголки, так необходимые жителям мегаполисов, появились на месте заброшенных участков, которые превратились в стихийные автопарковки и пустыри. До конца года этот район пополнят еще 6–7 таких привлекательных мест для горожан.

Аким Алматы Ахметжан Есимов поручил главам районов тщательно проинспектировать территории и выявить, где еще можно создать подобные объекты, чтобы алматинцы могли проводить свой досуг в таких скверах.

– Несмотря на то что город сформировался давно и застроен, нам необходимо искать возможности для создания таких благоустроенных зон для отдыха местного населения, – озвучил задачу градоначальник.

Зеленая территория с садово-парковой инфраструктурой – это новый шаг в программе развития «Город, комфортный для людей». Качество городской среды, дизайн форм и удобство общественных пространств вошли в основу концепции «Алматы – город для людей». В первую очередь она направлена на превращение территорий, где господствуют машины, в привлекательные общественные пространства с удобной системой транспортного сообщения.

В рамках реализации этого проекта Алматинский городской маслихат принял решение выделить из средств местного бюджета 800 млн тенге на благоустройство и озеленение территорий восьми районов мегаполиса.

«В скором времени такие «оазисы» появятся по всему городу», – заверяют акимы районов Алматы.



