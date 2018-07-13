Общество
Об элементарных ошибках судей рассказал заместитель Генерального прокурора РК
Жанат Тукпиев
Прокуроры в кассации в Верховном суде РК  исправляют элементарные ошибки судей. Об этом на совещании в Астане по итогам работы судов республики за первое полугодие 2018 года сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ни для кого не секрет, что наши прокуроры зачастую в суде превращаются в дежурных государственных обвинителей. Соответствующее отношение к такому прокурору, конечно, и у судей. Гособвинитель, к сожалению, сегодня стал атрибутикой . Есть суд, есть подсудимые, есть сторона защиты, должен быть и прокурор. Это мы понимаем, есть недостатки и будем исправлять", – сказал Ахметжанов.

По его словам,  для этого создана специальная система "Заңдылық". Это совместный проект ГП РК и Верховного суда.

"Суть работы в следующем. Сначала в систему вводится позиция гособвинителя, затем загружают суть оглашенного приговора. "Заңдылық" способна автоматически сверять соответствие решений норм УК и подсказывать о возможных ошибках", – сообщил Ахметжанов.

Он также отметил, что эта система вывела на качественно новый уровень анализ решений судов, но на местах еще случаются ошибки.

"Мы учинили спрос со своих прокуроров за каждое нарушение. Вооружили их навыками и технологиями. Однако что мы видим? Нам все равно приходится исправлять в кассации элементарные ошибки судебных актов. Это 70 процентов, то есть ответственность и на судьях... Программа определяет, где больше всего нарушений. К примеру, Алмалинский районный суд Алматы. Получаем список судей и видим, что наибольшее число исправленных приговоров у Кайрата Иманкулова. Или по делу Манапова. Нарушены правила по назначению наказания. Ему дали шесть лет с конфискацией. Что исправил Верховный суд по кассации? Суд первой инстанции не учел требования статей 55, 56, согласно которым максимальный срок наказания не мог превышать четыре года, и неверная конфискация. Здесь и не послушали позицию государственного обвинителя, и апелляцию проморгали. Вот такие элементарные ошибки мы исправляем в Верховном суде", – подчеркнул заместитель Генерального прокурора.

Отмечено, что в декабре 2017 года Верховный суд, в связи с массовыми нарушениями при назначении конфискации, опубликовал постановление, где разъяснил, когда и как ее назначать. В Астане назначение конфискации упало в пять раз – с 477 до 36.

В свою очередь председатель Верховного суда РК Жакип Асанов добавил, что судебная система не слышит Генпрокуратуру. В 2017 году Верховный суд удовлетворил 550 протестов Генпрокуратуры, в этом году – 200.

"Мы не слышим прокуратуру! Почему? Потому что амбиции, потому что считаем, что мы лучше всех знаем! Не надо нас учить! Вот эти амбиции и мешают нам решать государственные вопросы. Пока эти амбиции будут, никаких улучшений в работе не будет", – заключил Асанов.

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