Общество Об имантауских петуниях узнала вся страна. Как сельский бизнес стал историей успеха 16 августа 2022 г. 0:30 Андрей Кратенко Клад под петунией Столицей петуний называют небольшое село Имантау в Северо-Казахстанской области, где, разводя цветы на продажу, местные жители дают львиную долю налоговых отчислений в бюджет Айыртауского района. Проанализировав опыт успешного развития малого бизнеса в Имантау, представители НПП «Атамекен» и областной палаты предпринимателей предложили изменить подходы к разработке программ развития бизнеса с учетом региональных особенностей. Об истории успеха цветоводов Имантау рассказал представитель ассоциации агросельского туризма Ильнар Галямшин. – Лет 15 назад мой тесть Идрис Кузахметов решил разводить петунии. Увидев, насколько велик спрос на эти цветы, предложил одной семье выращивать их. Создал условия, построил теплицы. Они посадили растения, вырастили, а он выкупил. Далее предложил разводить цветы еще одной семье. Теперь в Имантау 150 дворов-теплиц, в выращивании петуний задействовано более 500 сельчан, – подвел итог развития цветочного проекта Ильнар. Семена петуний поставляются из Голландии и США. Логистика надежно отлажена. Сбоев в поставках не бывает. Цена килограмма семян доходит до полутора миллионов тенге. Но дело того стоит. Практика показала, что голландские петунии хорошо приживаются на севере Казахстана. Местные жители научились применять современные технологии полива. Цветочный бизнес в Имантау изначально развивался без привлечения государственных субсидий, хотя цена современной теплицы доходит до 10 млн тенге. Только один житель Имантау обратился за господдержкой – в 2019 году он получил грант на сварочное оборудование, чтобы делать печки для теплиц. Об имантауских петуниях узнала вся страна. За цветами сюда приезжают из самых отдаленных регионов. – Нам не приходится заниматься поиском рынков сбыта, – говорит Ильнар Галямшин. – Цветы из Имантау везут в Нур-Султан, Кокшетау, Петропавловск, Усть-Каменогорск. В 2021 году за нашими петуниями приезжали даже из Шымкента. Иллюстрацией успеха могут служить цены на землю и недвижимость в Имантау, которые соизмеримы со столичными. Один двор-теплица выращивает за сезон от ста тысяч цветов. Закупочная цена одной петунии –45 тенге. Более 4 млн тенге получает одна семья за три месяца интенсивной работы. В остальное время ведутся подготовительные работы. В каждой теплице трудятся минимум три-четыре человека. Между прочим, в городе цена на петунии доходит до 600 тенге за цветок. Единственная проблема в Имантау – нехватка рабочих рук, хотя местные цветоводы готовы платить по пять тысяч тенге в день.