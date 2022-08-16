Об имантауских петуниях узнала вся страна. Как сельский бизнес стал историей успеха

Клад под петунией

Столицей петуний называют небольшое село Имантау в Северо-Казахстанской области, где, разводя цветы на продажу, местные жители дают львиную долю налоговых отчислений в бюджет Айыртауского района.

Проанализировав опыт успешного развития малого бизнеса в Имантау, представители НПП «Атамекен» и областной палаты предпринимателей предложили изменить подходы к разработке программ развития бизнеса с учетом региональных особенностей.

Об истории успеха цветоводов Имантау рассказал представитель ассоциации агросельского туризма Ильнар Галямшин.

– Лет 15 назад мой тесть Идрис Кузахметов решил разводить петунии. Увидев, насколько велик спрос на эти цветы, предложил одной семье выращивать их. Создал условия, построил теплицы. Они посадили растения, вырастили, а он выкупил. Далее предложил разводить цветы еще одной семье. Теперь в Имантау 150 дворов-теплиц, в выращивании петуний задействовано более 500 сельчан, – подвел итог развития цветочного проекта Ильнар.

Семена петуний поставляются из Голландии и США. Логистика надежно отлажена. Сбоев в поставках не бывает. Цена килограмма семян доходит до полутора миллио­нов тенге. Но дело того стоит. Прак­тика показала, что голландские петунии хорошо приживаются на севере Казах­стана. Местные жители научились применять современные технологии полива.

Цветочный бизнес в Имантау изначально развивался без привлечения государственных субсидий, хотя цена современной теплицы доходит до 10 млн тенге. Только один житель Имантау обратился за господдержкой – в 2019 году он получил грант на сварочное оборудование, чтобы делать печки для теп­лиц.

Об имантауских петуниях узнала вся страна. За цветами сюда приезжают из самых отдаленных регионов.

– Нам не приходится заниматься поиском рынков сбыта, – говорит Ильнар Галямшин. – Цветы из Имантау везут в Нур-Султан, Кокшетау, Петропавловск, Усть-Каменогорск. В 2021 году за нашими петуниями приезжали даже из Шымкента.

Иллюстрацией успеха могут служить цены на землю и недвижимость в Имантау, которые соизмеримы со столичными. Один двор-теплица выращивает за сезон от ста тысяч цветов. Закупочная цена одной петунии –45 тенге. Более 4 млн тенге получает одна семья за три месяца интенсивной работы. В остальное время ведутся подготовительные работы.

В каждой теплице трудятся минимум три-четыре человека. Между прочим, в городе цена на петунии доходит до 600 тенге за цветок.

Единственная проблема в Имантау – нехватка рабочих рук, хотя местные цветоводы готовы платить по пять тысяч тенге в день.