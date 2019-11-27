​Об инвестпроектах – на портале

Как отметил первый замес­титель акима области Мухтар Манкеев, постепенно все районы области включатся в эту работу, и в конечном итоге в регионе появится единая электронная карта инвестпроектов.

Что же касается карты Таскалинского района, то на ней размещена полная информация по земельным участкам, водным ресурсам, инфраструктуре, а также пакеты документов, расчеты. Также для удобства потенциальных инвесторов на портале представлены проекты, которые уже реализованы.

Помимо прочего, на электронной инвестиционной карте указаны геометки инвестплощадок, посетители могут совершить виртуальную экскурсию по райцентру и отдельным объек­там. Здесь содержится полная информация по социально-­экономическому развитию райо­на, всем его учреждениям и предприятиям.

Как отмечает технический директор компании-разработчика Андрей Токарев, портал будет пополняться в дальнейшем в интересах инвесторов.

Электронная инвестиционная карта Таскалинского района – открытый веб-портал по адресу Taskala.smartmep.kz. Ссылки на него будут размещены на сайтах акимата области, района и на других информационных ресурсах.

Презентация электронного ресурса стала одним из пунк­тов совещания предпринимателей райо­на, на котором были обсуж­дены перспективы и проб­лемы развития малого и среднего бизнеса.

Как подчеркнул Мухтар Манкеев, говоря о государственной политике в части развития МСБ, все действующие сегодня гос­программы нацелены на развитие бизнеса и подъем экономики, в целом поэтому их условия необходимо довести до каждого сельского жителя. И для этого, по словам первого заместителя акима области, принимается в регионе ряд новых мер.

В технопарке «Алгоритм» планируется открыть Единый центр развития бизнеса, где бизнесменам будет оказываться весь спектр бесплатных услуг. Здесь же разместятся представители банков второго уровня. Кроме того, на базе данной структуры можно будет проводить обучение сельских бизнесменов.

До конца года намечено разработать новую концепцию обслуживания инвесторов, которая сделает весь процесс максимально быстрым и транспарентным. Будет на практике работать принцип «одного окна».

Привлечение инвестиций – основная задача для развития бизнеса, отметил аким района Алдияр Халелов. В районе ждут деловых людей, готовых вложиться в строи­тельство теп­лицы в райцентре, кемпинга, малой индустриальной зоны вдоль ­республиканской трассы Уральск – Саратов, зимней турис­тической базы на горе Глазистая. Последний проект, кстати, прорывной по своей сути, найдись инвестор, получилась бы рос­кошная турбаза для зимнего отдыха, которой еще нет нигде в области. Доезд до Таскалы сейчас прекрасный – асфальт, как зеркало, за полчаса из областного центра, страшные времена разбитости дороги канули в лету, и эта доступность Таскалы в разы увеличивает инвест­привлекательность района. Как отмечает Алдияр Халелов, сейчас один потенциальный инвестор ведет оценку проекта, быть может, в ближайшее время данный «лот» в инвесткарте района уже будет закрыт.

По завершении совещания ­Мухтар Манкеев провел личный прием предпринимателей района.

О самочувствии сельских бизнесменов первый заместитель акима области также узнал, посетив ряд хозяйств района. В частности, он побывал на объек­те, входящим в инвесткарту райо­на – откормплощадке для КРС на 5 100 голов, строительство которой завершает ТОО «Taskala-ET BKO». В декабре инвестпроект будет введен в строй и у местных животноводов ­появится прекрас­ная возможность реализовывать молодняк у себя на территории. Также Мухтар Манкеев побывал в КХ «Аргымак», закупившим летом нынешнего года маточное поголовье коров симментальской породы из Чехии, и узнал о перспективах развития хозяйства. Первому заместителю акима области показали открывшийся недавно первый супермаркет в райцентре, также завершенный инвестпроект района. Городской бизнесмен Куанжан Абатов вложил средства в реконструкцию обветшавшего универсама и открыл современную торговую точку, принеся в район новый уровень обслуживания.