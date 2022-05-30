Об исполнении Дорожной карты по улучшению экологической ситуации в регионах

Заместитель Председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Кожиков Е.С.

Проблемы экологии и природопользования занимают важное место в социально-экономических программах развитых и развивающихся стран.

Что касается Казахстана, то, наша природная среда очень уязвима. Наболевшими проблемами казахстанцев являются выбросы в атмосферный воздух, незаконные размещения отходов, сточные воды. Основные причины таких проблем связаны с теплоисточниками, автотранспортными средствами, частным сектором, а также деятельностью крупных промышленных объектов.

Согласно эко-мониторингу по итогам 2021 года 10 городов Казахстана (Актобе, Атырау, Нур-Султан, Жезказган, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганды, Темиртау, Балхаш и Алматы) характеризуются высоким уровнем загрязнения воздуха.

Следующие города: Кокшетау, Уральск, Костанай, Петропавловск, Кызылорда, Талдыкорган относятся к относительно «чистым» городам.

Однако, стопроцентной экологической идиллии нет.

В этой связи, многие программные и стратегические документы по развитию и реформам государства, в первую очередь, затрагивают тему улучшения качества жизни населения, в частности окружающей среды.

Ежегодно, в послании Президент уделяет большое внимание экологическим проблемам в стране, принятию превентивных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду и ее улучшению.

Одним из принимаемых государством мер является Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем регионов.

По стране дорожных карт – 16.

Утверждены они совместно с местными исполнительными органами в 2020 году со сроком реализации до 2025 года. При их разработке были приняты во внимание не только уже известные экологические проблемы регионов, но и мнение общественности, озвученные ими в заранее проведенной встрече.

Дорожные карты охватывают:

- внедрение системы автоматического мониторинга вредных выбросов на предприятиях (2021-2024 годы);

- разработку системы раздельного сбора отходов (до 2023 года);

- подключение частного сектора к центральному отоплению (до 2024 года);

- совершенствование выдачи разрешений на вырубку деревьев с учетом мнения общественности (до 2021 года);

- создание современных лабораторий для анализа загрязняющих веществ от автотранспорта (до 2022 года);

- усиление контроля за качеством ГСМ (до 2021 года);

- строительство и приведение в соответствие полигонов ТБО (до 2023 года), и ряд других мер.

Итого предусмотрено 485 мероприятий.

В целом по стране из 200 мероприятий со сроками исполнения до конца 1 квартала 2022 года исполнено более 50%.

Итак, водогрейные котлы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г.Нур-Султан уже переведены на газ, завершена газификация первой очереди города Нур-Султан;

Принят Закон по контролю за качеством топлива на АЗС;

Введен запрет на закуп пассажирского транспорта на дизельном топливе в городе Алматы;

Идет модернизации цехов Актюбинского завода ферросплавов;

Разработана электронная платформа - база данных зеленых насаждений г.Нур-Султан.

Проведен полный аудит состояния зеленого фонда г.Алматы (в городе насчитывается 2,633 млн.деревьев).

Приняты меры, направленные на обновление автотранспортных средств, в том числе общественного автопарка.

Получено положительное заключение ТЭО перевода на газ Алматинской ТЭЦ-2. АО «Самрук Энерго» строительные работы будут начаты в текущем году.

Завершено исследование ветрового режима г. Нур-Султан;

Реализуется проект по рекультивации полей испарения «Тухлая балка»;

Начата ликвидация исторического загрязнения «Кошкар-ата»;

В настоящее время, на контроле Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК находится газификация 3 прилегающих районов Алматинской агломерации (2023 год); перевод на газ Алматинской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (2026 год); исследование ветрового режима с внесением изменений в генеральные планы.

Реализация Дорожных карт к 2025 году позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в 10-городах с высокого на средний, что будет способствовать улучшению состояния атмосферного воздуха.

Своевременное исполнение мероприятий Дорожных карт на постоянном контроле.

Ежеквартально Департаментами экологии, акиматами и общественностью проводятся совещания по обсуждению хода их реализации.