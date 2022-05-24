Об итогах конкурса по распределению полос частот, радиочастот

Комиссия по вопросам развития телерадиовещания при Министерстве информации и общественного развития РК подвела итоги конкурса по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания.

Допущенные претенденты на участие в Конкурсе:

1) ТОО «Байлық инновация»;

2) ТОО «Радио-102»;

3) ТОО «ENSO Media Production»;

4) ТОО «Телерадиокомпамия «SHAHAR»;

5) ИП «Сафиюлин Н.Б.».

Согласно пункту 24 Правил, по нижеследующим радиочастотам признать Конкурс не состоявшимся:

№ Наименование населенных пунктов, городов, городов республиканского значения Номиналы частот, МГц Причина 1. с. Тұрар Рысқұлов, Туркестанская область 102,3 Заявка не подана 2. с. Ұлытау, Карагандинская область 104,4 3. с. Кеңсай, Туркестанская область 105,7 4. с. Шардара, Туркестанская область 99,7 5. с. Аққұм, Туркестанская область 91,7 6. с. Абай, Туркестанская область 102,9 7. с. Бозай, Туркестанская область 104,6 8. г. Аягөз, ВКО 101,4 9. г. Қаратау, Жамбылская область 101,5 10. с. Үлкен Сұлутор, Жамбылская область 104,3 11. г. Индербор, Атырауская область 107,4 12. г. Арал, Кызылординская область 105,6 13. с. Рузаевка, СКО 105,6

Рекомендации Комиссии по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания с учетом нижеследующих результатов голосования: