Об итогах конкурса по распределению полос частот, радиочастот

Комиссия по вопросам развития телерадиовещания при Министерстве информации и общественного развития РК подвела итоги конкурса по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания.
Допущенные претенденты на участие в Конкурсе:
1) ТОО «Байлық инновация»;
2) ТОО «Радио-102»;
3) ТОО «ENSO Media Production»;
4) ТОО «Телерадиокомпамия «SHAHAR»;
5) ИП «Сафиюлин Н.Б.».
Согласно пункту 24 Правил, по нижеследующим радиочастотам признать Конкурс не состоявшимся:
|
№
|
Наименование населенных пунктов, городов, городов республиканского значения
|
Номиналы частот, МГц
|
Причина
|
1.
|
с. Тұрар Рысқұлов, Туркестанская область
|
102,3
|
Заявка не подана
|
2.
|
с. Ұлытау, Карагандинская область
|
104,4
|
3.
|
с. Кеңсай, Туркестанская область
|
105,7
|
4.
|
с. Шардара, Туркестанская область
|
99,7
|
5.
|
с. Аққұм, Туркестанская область
|
91,7
|
6.
|
с. Абай, Туркестанская область
|
102,9
|
7.
|
с. Бозай, Туркестанская область
|
104,6
|
8.
|
г. Аягөз, ВКО
|
101,4
|
9.
|
г. Қаратау, Жамбылская область
|
101,5
|
10.
|
с. Үлкен Сұлутор, Жамбылская область
|
104,3
|
11.
|
г. Индербор, Атырауская область
|
107,4
|
12.
|
г. Арал, Кызылординская область
|
105,6
|
13.
|
с. Рузаевка, СКО
|
105,6
Рекомендации Комиссии по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания с учетом нижеследующих результатов голосования:
|
№
|
Наименование населенных пунктов, городов, городов республиканского значения
|
Наименование претендентов
|
Номинал частот, МГц
|
Голоса
|
ПОБЕДИТЕЛЬ
|
1
|
г. Нур-Султан
|
1) ТОО «enso media production»,
|
100
|
6
|
ТОО «enso media production»
|
2) ТОО «Байлык Инновация»
|
3
|
3) «Телерадиокомпания «Shahar»
|
0
|
4) ТОО «Радио 102»
|
1
|
2
|
г. Алматы
|
1) ТОО «enso media production»
|
97,7
|
7
|
ТОО «enso media production»
|
2) ТОО «Байлык Инновация»
|
1
|
3) ТОО «Радио 102»
|
2
|
Карагандинская область
|
3
|
г. Приозерск
|
ИП «Сафиюлин Н.Б.»
|
102,3
|
10
|
ИП «Сафиюлин Н.Б.»