Об итогах республиканского конкурса на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза»

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Парламента, представители государственных органов, центрального аппарата партии «Нур Отан», ведущие ученые и педагоги страны.

Конкурс организован в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 235 от 17 февраля 2012 года «Об утверждении Правил присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» и направления расходования присвоенного государственного гранта».

В 2013 году в конкурсе приняли участие 555 человек из 92 вузов. В результате конкурсного отбора определены 200 претендентов на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза» из 63 высших учебных заведений страны. Среди них 46% составляют доктора наук, 50% – кандидаты наук, представляющие технические, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, экономические, юридические и другие науки.

Данный грант дает преподавателям вузов возможность пройти зарубежную стажировку в ведущих университетах мира, реализовать свои научные и образовательные проекты.

Представляем список обладателей звания «Лучший преподаватель вуза» 2013 года

№ ФИО

1. Абдибеков Сакен Уалиханович

2. Абдикаликов Куантай Амиргалиевич

3. Абильмажинов Мухтар Толегенович

4. Азимбаева Гулбайра Ералиевна

5. Айтмагамбетов Алтай Зуфарович

6. Айтбаева Бакыт Манатовна

7. Айткулов Алпамыш Уразауханович

8. Аканова Кульшат Мажитовна

9. Алибеков Сайлаубек Тынышбекович

10. Алдибаева Лаззат Тургынбаевна

11. Алдамбергенова Гаухар Туремуратовна

12. Алимханова Роза Сейткалиевна

13. Алпысбаева Назым Амангазыевна

14. Алиева Сауле Каменовна

15. Алибиев Даулет Будешович

16. Амиргалиев Едилхан Несипханович

17. Амирова Бибисара Аубакировна

18. Анарбаев Абибулла Абилдаевич

19. Арпабеков Муратбек Ильясович

20. Архипов Юрий Вячеславович

21. Артемьев Александр Михайлович

22. Атабай Бәтіш Алтайбекқызы

23. Аскарова Маулкен Акишовна

24. Асенова Бахыткуль Кажкеновна

25. Ахметбекова Акбота Карибаевна

26. Ахмет Күләш Садыққызы

27. Базарбаева Раушан Еркеновна

28. Байбулекова Ляйля Абдыбаевна

29. Байгунаков Досбол Сулейменович

30. Баймухамедов Малик Файзулович

31. Байманкулов Абдыкарим Тунгушбаевич

32. Баймуканова Маржангуль Токтаровна

33. Бақтымбет Әсем Серікқызы

34. Балтабаева Жаналик Клышевна

35. Балтабаева Гаухар Саядыловна

36. Беркимбаев Камалбек Мейрбекович

37. Берикханова Айман Еженхановна

38. Березюк Валентина Ивановна

39. Божкараулы Алтай

40. Бекишев Кайржан

41. Бекбаев Кайрат Серикжанович

42. Бекмолдаева Раина Баикеновна

43. Бегайдарова Розалия Хасановна

44. Борбасова Карлыгаш Молдагалиевна

45. Болатова Самал Абаевна

46. Болегенова Салтанат Алихановна

47. Божиг Жанболат

48. Валиханов Шаридияр Асфандиярович

49. Давлетов Аскар Ербуланович

50. Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич

51. Давильбекова Жибек Хусаиновна

52. Датхаев Убайдилла Махамбетович

53. Дауренбеков Куаныш Койшыгулович

54. Денисова Оксана Касымовна

55. Демеуова Айгуль Амангелдиевна

56. Демин Владимир Федорович

57. Джансеитова Света Саттаровна

58. Джансараева Рима Еренатовна

59. Джумагулова Карлыгаш Нурмановна

60. Джумажанова Гульжанар Какимжановна

61. Досжан Райхангүл Абдуғалиқызы

62. Досмагамбетова Сауле Саркантаевна

63. Доғалов Амангелді Нәжмиденұлы

64. Егембердиева Сауле Мейрбековна

65. Ердыбаева Назгуль Кадырбековна

66. Елешев Рахимжан

67. Ерахтина Ирина Ивановна

68. Еркебаева Гулсара Шалхаровна

69. Ермаханов Мырзабек Нысанбекович

70. Ершина Айнакул Капасовна

71. Есиркепов Марлен Махмудович

72. Есиркепов Жандос Мергенбайулы

73. Жантасов Манап Курманбекович

74. Жаманкараев Советкажы Кусаинович

75. Жармагамбетова Меруерт Советовна

76. Жахина Бария Бадыковна

77. Жетесов Сантай Сулейменович

78. Жеделов Курмангазы Оразович

79. Жусупбеков Аскар Жагпарович

80. Жуманова Бекаршын Кимашовна

81. Жусупова Алматай Мергенбаевна

82. Зиядин Саябек Тәттібекұлы

83. Изтелеуова Марал Сейтеновна

84. Иващенко Анатолий Тимофеевич

85. Ильдербаев Оралбек Зайнулданович

86. Ильясова Гульжазира Актуреевна

87. Имамбаева Гайша Ертаевна

88. Инкарбеков Нурлан Омаралиевич

89. Исакова Сабира Сагынбековна

90. Исакова Сара Абдирашидовна

91. Искакова Галия Куандыковна

92. Искакова Загира Дуйсембаевна

93. Искакова Кулпаш Амановна

94. Искендирова Сауле Куандыковна

95. Исмаилова Гайнигул Кабидуллиновна

96. Ишанов Пирмагамбет Зульпхарович

97. Кабдуллина Гульмира Кабиденовна

98. Каирбеков Жаксынтай

99. Каженова Гульнар Тулегеновна

100. Казимова Динара Ашубасаровна

101. Казамбаева Айгуль Мамаевна

102. Казыбек Гүлмира Құдайбергенқызы

103. Кадырова Бакытжан Масалимовна

104. Кампитова Гульфаридат Амановна

105. Камалова Насипканым Камалқызы

106. Камалов Юсубалы Назымович

107. Қамақ Әбдікәрім Орысбекұлы

108. Калшабаева Бибизия Кенжебековна

109. Калдыбаев Сагынбай

110. Канагатова Алмагуль Медихатовна

111. Канаева Зылиха Кожамкуловна

112. Карп Леонид Лазаревич

113. Капышев Ардак Каиржанович

114. Кентбаева Ботагоз Айдарбековна

115. Кенесариев Усен Исмаилович

116. Кызыров Кайрулла Бейсенбаевич

117. Кокшеева Зайни Таласовна

118. Колесников Александр Сергеевич

119. Койчубеков Берик Кенжибаевич

120. Курманбаева Шынар Капантайкызы

121. Кутебаев Талгат Жетписбаевич

122. Купешова Сауле Телеухановна

123. Кучер Татьяна Павловна

124. Лидер Людмила Александровна

125. Мажиденова Дарико Магауияновна

126. Мамраева Динара Габитовна

127. Махмудова Гульжамол Имомкуловна

128. Мирзадинов Рашид Абу-Аскарович

129. Мухамбетова Амина Акзатовна

130. Мусаева Айман Амангельдиевна

131. Мусабеков Куанышбек

132. Мусабаева Бинур Хабасовна

133. Муталиева Ляйля Маратовна

134. Муликова Салтанат Алтаевна

135. Мысаева Карлыга Накысбековна

136. Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна

137. Мовкебаева Галия Ахметвалиевна

138. Наукенова Айгуль Сагиндыковна

139. Нестеренко Галина Ивановна

140. Нуримбетов Алибек Усипбаевич

141. Нуркушева Ляззат Тулеувна

142. Нуртазина Роза Ауталиповна

143. Нұрділлаева Раушан Нұрділлақызы

144. Нұрсейіт Нұрлан Айтқалиұлы

145. Ниязбекова Роза Калманбаевна

146. Ожигин Сергей Георгиевич

147. Омаров Нурлыбек Куралбекович

148. Оразбаева Фаузия Шамсиевна

149. Оразбаев Батырбай Бидайбекович

150. Оразов Шамурат Байманович

151. Орманова Шолпан Шерехановна

152. Оңалбек Жарылқасан Керімбекұлы

153. Оспанова Бикеш Ревовна

154. Пангереев Абат Шамович

155. Приходько Евгений Валентинович

156. Раимкулова Актоты Рахматуллаевна

157. Рахимбердин Куат Хажумуханович

158. Рысбеков Туякбай Зейтович

159. Рысбаева Гульдархан Калиевна

160. Савицкая Ирина Станиславовна

161. Садыков Канат Ибраимович

162. Сакенов Джанат Жантемирович

163. Салихова Альфия Равильевна

164. Сарсекова Дани Нургисаевна

165. Сейдахметов Марат

166. Сейтқазы Перизат Байтешқызы

167. Сейтенова Салима Сагиновна

168. Сейтасанов Ибрагим Сматович

169. Сериев Болат Абдулдаұлы

170. Cериков Бегим

171. Сивякова Галина Александровна

172. Сихынбаева Жамила Сарсенбаевна

173. Сихимбаева Света Маметовна

174. Смагулов Жандос Кожахметулы

175. Смирнова Галина Михайловна

176. Стамгалиева Назым Кушековна

177. Сулейменов Женисбек Жумагалиевич

178. Тажигулова Жаркин Жедибаевна

179. Тен Татьяна Леонидовна

180. Тегза Александра Алексеевна

181. Темиров Нургалым Байназарович

182. Темирбекова Жанар Амангельдыевна

183. Тлеуова Салтанат Талиповна

184. Тлеубаев Сералы Шабаевич

185. Туребекова Гаухар Захиевна

186. Турганбаев Еркен Муксунович

187. Тулебаева Куралай Токтаровна

188. Торыбаева Джамиля Захановна

189. Толеубекова Жанат Зекеновна

190. Уажанова Раушангуль Улангазиновна

191. Ударцева Светлана Михайловна

192. Узакбаева Сахипжамал Аскаровна

193. Удербаев Сакен Сейтканович

194. Хаджиева Леля Азретовна

195. Хасанов Габит Кайржанович

196. Хан Светлана Гурьевна

197. Шалболова Урпаш Жаниязовна

198. Шакиров Каримжан Нурумович

199. Шекербекова Ширинкыз Тилеубергеновна

200. Шпилькин Юрий Иванович