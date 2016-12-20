Об итогах соцэконом развития и исполнения бюджета РК отчитывается Правительство (Прямой эфир)
Ксения Воронина
Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета РК за 11 месяцев 2016 года подводят в Үкімет Үйі на очередном заседании Правительства Казахстана в селекторном режиме под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, передает Kazpravda.kz.
Также предусмотрено рассмотрение законопроектов "О стандартизации" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации".
Онлайн-трансляцию селекторного заседания Правительства Республики Казахстан смотрите на сайте primeminister.kz и в facebook.
По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, министра финансов Бахыта Султанова, министра энергетики Каната Бозумбаева, министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, а также первого вице-министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова.
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