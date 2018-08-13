Общество
Об изменениях методик работы школьных психологов рассказали в МОН РК
Рустам Мухаметкалиев
Методики работы школьных психологов будут пересмотрены. Об этом на Республиканской августовской конференции для педагогов сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Социально-психологическая служба у нас в школах вызывает достаточно много вопросов, нам нужны какие-нибудь протоколы для психологов по диагностике. Когда мы говорим о медиках, там есть определенных протоколы, как лечить людей. Мы должны по психологам тоже такую работу провести", – сказал он.

Кроме того, спикер добавил, что методики работы школьных психологов вызывают немало нареканий.

"У нас есть вопросы к тому, какие методики применяют школьные психологи. Диапазон очень большой, начиная от тех, которые вызывают вопросы у специалистов по целесообразности их применения, и те, которые достаточно давно уже устарели, и многие из них носят научно-популярный характер. Такое встречается, над этим нам тоже надо будет поработать", – подчеркнул вице-министр.

Как отметил Асхат Аймагамбетов, вопросы повышения квалификации психологов также актуальны. По его словам, из бюджета начали выделять средства, но на сегодняшний день нужного охвата нет. Министерством образования и науки РК планируется пересмотреть программу повышения квалификации.

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