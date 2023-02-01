Об изнасиловании 7-летнего мальчика родственником заявили в полицию Атырау

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Президент общественного фонда «НеМолчиkz» Дина Смаилова обнародовала в соцсетях очередной вопиющий случай нарушения прав ребенка.

«В Атырау страшное преступление. Брат мужа совершал сексуализированные преступления в отношении мальчика семи лет – сына от первого брака снохи», – пишет правозащитница.

В тексте говорится, что женщина подвергалась побоям и агрессии со стороны всех родственников мужа и самого мужа, даже будучи беременной и после кесарева.

«Не выдержав издевательств, она совершила попытку суицида, врачи ее спасли. Но после больницы ее снова били. Сын боялся за маму и не рассказывал о случившемся. Но женщина уже сама стала подозревать неладное. В итоге смогли сбежать от извергов и подать заявление в полицию. Подозреваемый не арестован!» – отмечается в публикации Смаиловой.

Департамент полиции Атырауской области прокомментировал пост. Как сообщается, по данному факту следственное управление проводит досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Развращение малолетних». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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