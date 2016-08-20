​Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах...

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Вадим ВАЛЕНТИНОВ, Алматы

Республиканское общественное объединение «Совет генералов» и общественный фонд «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны» организовали встречу с фронтовиками, на которую были приглашены представители общественности, журналисты. Заместитель председателя президиума Совета генералов Махмут Телегусов напомнил о героических подвигах Талгата Бегельдинова.

В январе 1943 года он прибыл на Калининский фронт. На самолете Ил-2 он совершал смелые рейды в тыл врага, прицельными бомбовыми ударами уничтожал живую силу и технику противника. За героизм и отвагу, проявленные при освобождении Кировограда, Знаменки и других населенных пунктов, бесстрашный летчик 26 октября 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

Продолжая боевые вылеты, командир эскадрильи Бегельдинов вместе со своими товарищами в составе 1-го Украинского фронта участвовал в форсировании Днепра, освобождении польских городов, штурме Берлина, боевой операции по спасению Праги. 27 июня 1945 года, после его участия в Параде Победы, казахстанскому летчику в Кремле была вручена вторая Золотая медаль Героя Советского Союза. Капитану Бегельдинову в то время было 22 года.

После войны Талгат Якубекович трудился в управлении Гражданской авиации, руководил работами по созданию взлетно-посадочных полос на аэродромах Алматы, Караганды, Актюбинска, других областных центров. Являлся президентом Международного благотворительного фонда по оказанию помощи инвалидам войны и детям-сиротам.

– Память о подвигах Талгата Бегельдинова, его благотворительной деятельности, о вкладе Казахстана, других ветеранов войны в торжество Победы должна оставаться в сердцах народа, – отметил генерал-майор Телегусов.

Он вручил памятную общественную медаль имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова защитнику Брестской крепости полковнику в отставке Габбасу Жуматову, командиру дивизиона ракетных установок – прославленных «катюш» Аманжолу Каликову, медицинской сестре Тамаре Максимовой и ветерану Александру Колесникову, участвовавшим в обороне Москвы. Ветераны войны поделились с журналистами своими воспоминаниями о былых сражениях, попросили чаще писать о фронтовиках.

Медали также были вручены директору фонда «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны» Слямхану Жапарханову, исполнительному директору этого фонда Райхан Жапархановой за большой вклад в благотворительную деятельность. Представители партии «Нур Отан» вручили ветеранам сувениры. 

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