Об «омикроне», паводке и контрабанде

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации, готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду, а также меры совершенствования таможенного администрирования.
С учетом стабилизации обстановки
Как доложила глава Минздрава Ажар Гиният, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране стабилизируется. За последнюю неделю ежесуточный прирост заболеваемости снизился до 1 200 случаев при коэффициенте распространенности инфекции 0,6. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан находится в «зеленой» зоне.
По словам Ажар Гиният, на сегодня в стране ревакцинировано 2,4 млн человек, что составляет 52,6% от контингента граждан, подлежащего повторному вакцинированию.
Продолжается мониторинг циркулирующих вариантов штамма коронавирусной инфекции. В феврале завершено очередное генотипирование положительных образцов, выявлена циркуляция варианта «омикрон» во всех регионах республики – 72% от общего числа исследованных образцов.
При этом во всех регионах наряду с «омикроном» продолжает циркулировать штамм «дельта».
Глава Минздрава отметила, что с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации Межведомственной комиссией приняты послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения. Так, для лиц с «зеленым» и «синим» статусом Ashyq во всех зонах эпидемиологического риска разрешено посещение объектов.
В «красной» зоне сохраняются ограничения по заполняемости объектов до 70%. Сняты ограничения также для работы организаций и офисов в офлайн-режиме, отменено обязательное
ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил не ослаблять работу по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране. Акиматам регионов необходимо продолжить организационные мероприятия по вакцинации и ревакцинации населения. Отстающим следует усилить контроль в данной сфере.
Антипаводковые меры
Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, в текущем году в рамках подготовки к предстоящему паводковому периоду на региональном уровне проведены заседания комиссии по ЧС, сформированы запасы горюче-смазочных и инертных материалов, предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты.
В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 60–75%. Тем не менее необходимо иметь запасы свободных объемов для паводковой воды.
Министр также обратил внимание на проблему бесхозяйных гидротехнических объектов. По его словам, если в прошлом году таких сооружений было 10, то в текущем году их уже стало 25. Глава МЧС предложил ускорить передачу бесхозных гидротехнических объектов в коммунальную собственность регионов.
В текущем году к числу регионов с наиболее высоким риском паводковой опасности отнесены Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. К регионам со средними рисками – Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Туркестанская области.
– После 1 марта Казгидромет представит более ясный прогноз, с учетом которого будут скорректированы оперативные меры, силы и средства МЧС, – резюмировал глава ведомства.
Как сообщил в свою очередь глава Минэкологии Сериккали Брекешев, на сегодня запасы влаги в снежном покрове выше среднемноголетних значений наблюдаются в Акмолинской области (на 25% в бассейне реки Селеты), в Костанайской области (в бассейнах рек Торгай и Караторгай – на 12% и 57% соответственно). В Западно-Казахстанской области – в бассейнах рек Чижа-2 и Утва (до 22%).
На большей части равнинной территории запасы влаги ниже среднемноголетних значений.
В этом году в большинстве бассейнов равнинной территории страны ожидается маловодье. На востоке в зоне Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ уровень запасов снега выше среднемноголетних значений – до 22%, на юго-западных склонах хребта Тарбагатай – ниже этого показателя на 38%.
На левобережных притоках Иртыша – в пределах среднемноголетних значений. Уровень снежного покрова в горах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ниже среднемноголетних значений.
При обсуждении данного вопроса с докладами также выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и акимы Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.
Глава Правительства Алихан Смаилов поручил принять меры по выявлению новых бесхозных гидротехнических сооружений и завершить их передачу в коммунальную собственность.
Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами регионов необходимо ускорить проведение неотложных ремонтных работ на гидротехнических сооружениях. Следует определить оптимальные объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль в данной сфере. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному опорожнению данных водоемов.
Министерству индустрии и инфраструктурного развития и акиматам регионов надлежит принять меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов воды, своевременно ликвидировать угрозы разрушений инфраструктуры. МЧС совместно с акиматами поручено обеспечить координацию и качественное исполнение всех противопаводковых мероприятий. Совместно с МЭГПР РК следует организовать с приграничными странами постоянный взаимообмен сведениями по расходам воды на трансграничных реках, угрозам и фактам чрезвычайных ситуаций.
В сфере таможенного декларирования
Как доложил глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев, на сегодня расхождения данных таможенной статистики между Казахстаном и Китаем составляют 5,7 млрд долларов.
Основными причинами расхождений статистики в торговле между Казахстаном и Китаем являются методологические особенности формирования данных: часть транзита китайских товаров через РК в статистике КНР отражается как экспорт в РК. Это подтверждается положительными расхождениями отдельных стран ЕАЭС. Кроме того, имеет место заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены для получения субсидий и возврата НДС, а также недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами. При этом почтовые перевозки и товары, реализуемые через МЦПС «Хоргос», не учитываются в нашей статистике.
– Расхождение в пределах 5,7 миллиарда долларов имеет следующую структуру: 0,3 миллиарда связано с методологическими аспектами, 2,6 миллиарда – с транзитом товаров КНР через Казахстан, 2,8 миллиарда долларов – недостоверное декларирование, – сообщил министр.
В целом, как отметил глава Минфина, в результате недостоверного декларирования товаров на таможне предполагаемые потери республиканского бюджета оцениваются в 150 млрд тенге.
В настоящее время полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары. При Комитете госдоходов созданы «Центр электронного декларирования» и «Ситуационный центр», которые осуществляют мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска с подключением всех технических средств и принятием централизованных решений по мерам контроля. С начала работы данных центров выявлено более 28 тыс. нарушений, дополнительно взыскано в бюджет 23 млрд тенге.
– В целях защиты экономической безопасности страны проводятся выборочные налоговые проверки посредством системы управления рисками в отношении субъектов, осуществляющих перевозки товаров из Кыргызстана. По результатам проверок нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев. В текущем году проверено 538 автотранспортных средств, из которых по 506 выявлен незаявленный китайский товар, – сообщил Ерулан Жамаубаев.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопросы законодательного усиления требований к деятельности уполномоченных экономических операторов. Пандемия и связанные с ней ограничения вызвали скопление транспорта на казахстанско-китайской границе. В этой связи с китайской стороной достигнута договоренность о возобновлении с 15 февраля работы пункта пропуска «Майкапчагай» в дополнение к функционирующим пунктам – «Нур Жолы», «Бахты» и «Достык».
– Сегодня в стране проводится масштабная работа по цифровизации таможенного администрирования. Принимаемые меры должны содействовать оптимизации этого процесса, облегчению ведения бизнеса при таможенных процедурах с одновременным обеспечением полноты уплаты таможенных платежей и налогов в бюджет, – отметил Алихан Смаилов.
Глава Правительства поручил обеспечить качественное функционирование информационных систем «Астана-1» и «Единое окно».