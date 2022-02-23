Об «омикроне», паводке и контрабанде

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации, готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду, а также меры совершенствования таможенного администрирования.

С учетом стабилизации обстановки

Как доложила глава Минздрава Ажар Гиният, в нас­тоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране стабилизируется. За пос­леднюю неделю ежесуточный прирост заболеваемости снизился до 1 200 случаев при коэффициенте распространенности инфекции 0,6. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан находится в «зеленой» зоне.

По словам Ажар Гиният, на сегодня в стране ревакцинировано 2,4 млн человек, что составляет 52,6% от контингента граждан, подлежащего повторному вакцинированию.

Продолжается мониторинг циркулирующих вариантов штамма коронавирусной инфекции. В феврале завершено очередное генотипирование положительных образцов, выяв­лена циркуляция варианта «омикрон» во всех регио­нах респуб­лики – 72% от общего числа исследованных образцов.

При этом во всех регионах наряду с «омикроном» продолжает циркулировать штамм «дельта».

Глава Минздрава отметила, что с учетом стабилизации эпидемио­логической ситуации Межведомственной комиссией приняты послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения. Так, для лиц с «зеленым» и «синим» статусом Ashyq во всех зонах эпидемиологичес­кого риска разрешено посещение объектов.

В «красной» зоне сохраняются ограничения по заполняемости объектов до 70%. Сняты ограничения также для работы организаций и офисов в офлайн-режиме, отменено обязательное

ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил не ослаб­лять работу по мониторингу эпидемиологичес­кой ситуации в стране. Акиматам регио­нов необходимо продолжить организационные мероприятия по вакцинации и ревакцинации населения. Отстающим следует усилить контроль в данной сфере.

Антипаводковые меры

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, в текущем году в рамках подготовки к предстоя­щему паводковому периоду на региональном уровне проведены заседания комиссии по ЧС, сформированы запасы горюче-смазочных и инертных материалов, предус­мотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты.

В настоящее время средняя наполняемость крупных водо­хранилищ составляет 60–75%. Тем не менее необходимо иметь запасы свободных объемов для паводковой воды.

Министр также обратил внимание на проблему бесхозяйных гидротехнических объектов. По его словам, если в прошлом году таких сооружений было 10, то в текущем году их уже стало 25. Глава МЧС предложил ускорить передачу бесхозных гидротехнических объектов в коммунальную собственность регионов.

В текущем году к числу регионов с наиболее высоким риском паводковой опаснос­ти отнесены Акмолинская, Восточно-Казах­станская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. К регионам со средними рисками – Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Туркестанская области.

– После 1 марта Казгидромет представит более ясный прог­ноз, с учетом которого будут скорректированы оперативные меры, силы и средства МЧС, – резюмировал глава ведомства.

Как сообщил в свою очередь глава Минэкологии Сериккали Брекешев, на сегодня запасы влаги в снежном покрове выше среднемноголетних значений наблюдаются в Акмолинской области (на 25% в бассейне реки Селеты), в Костанайской облас­ти (в бассейнах рек Торгай и Караторгай – на 12% и 57% соответст­венно). В Западно-Казахстанской области – в бассейнах рек Чижа-2 и Утва (до 22%).

На большей части равнинной территории запасы влаги ниже среднемноголетних значений.

В этом году в большинстве бассейнов равнинной территории страны ожидается маловодье. На востоке в зоне Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ уровень запасов снега выше среднемноголетних значений – до 22%, на юго-западных склонах хребта Тарбагатай – ниже этого показателя на 38%.

На левобережных притоках Иртыша – в пределах средне­многолетних значений. Уровень снежного покрова в горах Туркес­танской, Жамбылской и Алматинской областей ниже средне­многолетних значений.

При обсуждении данного воп­роса с докладами также выступили министр индуст­рии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и акимы Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казах­станской и Западно-Казах­станской областей.

Глава Правительства Алихан Смаилов поручил принять меры по выявлению новых бесхозных гидротехнических сооружений и завершить их передачу в коммунальную собственность.

Министерству экологии, гео­логии и природных ресурсов совместно с акиматами регио­нов необходимо ускорить проведение неотложных ремонтных работ на гидротехнических соору­жениях. Следует определить оптимальные объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль в данной сфере. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному опорожнению данных водоемов.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития и акиматам регионов надлежит принять меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов воды, своевременно ликвидировать угрозы разрушений инфраструктуры. МЧС совместно с акиматами поручено обеспечить координацию и качественное исполнение всех противопаводковых мероприятий. Совместно с МЭГПР РК следует организовать с приграничными странами постоянный взаимообмен сведениями по расходам воды на трансграничных реках, угрозам и фактам чрезвычайных ситуаций.

В сфере таможенного декларирования

Как доложил глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев, на сегодня расхождения данных таможенной статистики между Казах­станом и Китаем сос­тавляют 5,7 млрд долларов.

Основными причинами расхож­дений статистики в торговле между Казахстаном и Китаем являются методологические особенности формирования данных: часть транзита китайских товаров через РК в статистике КНР отражается как экспорт в РК. Это подтверждается положительными расхождениями отдельных стран ЕАЭС. Кроме того, имеет место заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены для получения субсидий и возврата НДС, а также недос­товерное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами. При этом поч­товые перевозки и товары, реализуемые через МЦПС «Хоргос», не учитываются в нашей статистике.

– Расхождение в пределах 5,7 миллиарда долларов имеет следующую структуру: 0,3 миллиарда связано с методологичес­кими аспектами, 2,6 миллиарда – с транзитом товаров КНР через Казахстан, 2,8 миллиарда долларов – недостоверное декларирование, – сообщил министр.

В целом, как отметил глава Минфина, в результате недос­товерного декларирования товаров на таможне предполагаемые потери республиканского бюджета оцениваются в 150 млрд тенге.

В настоящее время пол­ностью завершена централизация таможенных функций в части конт­роля и выпуска деклараций на товары. При Комитете госдоходов созданы «Центр электронного декларирования» и «Ситуационный центр», которые осущест­вляют мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска с подключением всех технических средств и принятием централизованных решений по мерам контро­ля. С начала работы данных цент­ров выявлено более 28 тыс. нарушений, дополнительно взыс­кано в бюджет 23 млрд тенге.

– В целях защиты экономичес­кой безопасности страны проводятся выборочные налоговые проверки посредством системы управления рисками в отношении субъек­тов, осуществляющих перевозки товаров из Кыргызстана. По результатам проверок нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев. В текущем году проверено 538 автотранс­портных средств, из которых по 506 выяв­лен незаявленный китайский товар, – сообщил Ерулан Жамаубаев.

Премьер-министр Алихан Смаи­лов поручил проработать вопросы законодательного усиления требований к деятельности уполномоченных экономических операторов. Пандемия и связанные с ней ограничения вызвали скопление транспорта на казахстанско-китайской границе. В этой связи с китайской стороной достигнута договоренность о возоб­новлении с 15 февраля работы пункта пропуска «Майкапчагай» в дополнение к функ­ционирующим пунк­там – «Нур Жолы», «Бахты» и «Достык».

– Сегодня в стране проводится масштабная работа по цифровизации таможенного администрирования. Принимаемые меры должны содейст­вовать оптимизации этого процесса, облегчению ведения бизнеса при таможенных процедурах с одно­временным обеспечением полноты уплаты таможенных платежей и налогов в бюджет, – отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства поручил обеспечить качественное функцио­нирование информационных сис­тем «Астана-1» и «Единое окно».