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Об опасности популярного лекарства предупредил известный врач
Использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает Ria.ru.   

По его словам, зачастую при проблемах с сердцем "эмоционально нестабильные" пациенты принимают корвалол. Данное лекарство, отметил врач, хорошо помогает, так как содержит вещество фенобарбитал, которое когда-то было мощнейшим снотворным.

"Но если (случается. – прим. ред.) настоящий сердечный приступ, он (корвалол. – прим. ред.) может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает. Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально", – предупредил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, что боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа. По его словам, этот тип боли возникает при инфаркте в задней и нижней стенках сердца. Помимо живота, неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела, напомнил медик.

Сердечный приступ – тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.

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