​Об ОСМС – каждому

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Подготовлено по материалам официального сайта Астаны http:⁄⁄astana.gov.kz

В столице на территории жилого комплекса «Сауран-5» проведена выездная консультация по разъяснению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также обсуждены вопросы скрининга и прикрепления к поликлиникам. Врачи центра семейного здоровья «Шипагер» и Центра формирования здорового образа жизни Астаны подробно ответили на вопросы горожан, раздали информационно-разъяснительные материалы всем интересующимся.

ОСМС гарантирует всем гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к медицинской и лекарственной помощи. Граждане имеют право на получение медицинской помощи в системе ОСМС при наличии взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования. При этом государство отчисляет взносы за более чем 10 млн казахстанцев, в том числе пенсионеров, детей, учащуюся молодежь и так далее. Пополнение фонда средствами начинается с 1 июля нынешнего года.

Медицинские работники разъяснили важность проведения скрининга – профилактического медицинского осмотра людей определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Врачи утверждают, что проведение этой процедуры, кстати за счет государства, позволит повысить эффективность лечения и предупредить развитие осложнений. С помощью скрининга можно выявить на ранних стадиях сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, глаукому, а также онкологи­ческие заболевания, когда еще относительно несложно справиться с недугами и предупредить страшные осложнения: инсульт, инфаркт, слепоту и другие заболевания.

Дайте дорогу «скорой»!

Каждый день медицинские бригады столичной «неотложки» выезжают на 1 600 вызовов, которые квалифицируются по нескольким категориям.

К первой относятся вызовы на ДТП, в общественные места, куда необходимо прибыть в считанные минуты. На вызовы по второй и третьей категории бригады должны прибыть за 15 минут. Водители, подчеркивает замес­титель главного врача городской станции скорой медицинской помощи Слушаш Абылкасимова, никогда без причины не включат световые и звуковые сигналы, а только в случае срочного выезда, когда экстренно необходима помощь медиков.

Автомобили станции рассредоточены на 14 подстанциях города, что позволяет сократить время прибытия к больным. Парк городской станции скорой помощи насчитывает 105 машин, оснащенных необходимыми спецсредствами для экстренной помощи – рациями, мобильными телефонами, Интернетом и GPS-навигацией, позволяющей диспетчерам в онлайн-режиме отслеживать местонахождение бригады. Разговор диспетчера с пациентом длится не более одной минуты. За это время принимается решение об оказании помощи пациенту.

Живем дольше

Средняя продолжительность жизни в Астане составляет 75,4 года, что выше среднего показателя по стране более чем на 3 года. В 2016 году на свет появились 27 244 ребенка, это на 8% больше, чем в 2015 году. Материнская смертность снизилась на 5%, младенческая – на 13%, смерт­ность от туберкулеза – в 2 раза.

В нынешнем году начата реализация комплексного плана по здравоохранению, включающего профилактические меры – проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, обеспечение доступа к спортивным объектам, принятие мер по пропаганде здорового образа жизни и улучшению экологичес­кой ситуации.

В рамках ГЧП реализуется проект 20-минутной шаговой доступности поликлиник и 10-минутной доступности семейных врачебных амбулаторий. Для этого планируется построить 9 новых амбулаторно-поликлинических учреждений. На первых этажах жилых комплексов откроются первые 7 центров семейного здоровья «Домашний доктор».

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