Об ОСМС – каждому
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Подготовлено по материалам официального сайта Астаны http:⁄⁄astana.gov.kz
В столице на территории жилого комплекса «Сауран-5» проведена выездная консультация по разъяснению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также обсуждены вопросы скрининга и прикрепления к поликлиникам. Врачи центра семейного здоровья «Шипагер» и Центра формирования здорового образа жизни Астаны подробно ответили на вопросы горожан, раздали информационно-разъяснительные материалы всем интересующимся.