Об откатах, коррупционном фаворитизме и трайбализме

Надеемся, что нас услышат

Ученые Восточного Казахстана выявили в законодательстве массу лазеек для коррупции в бюджетном процессе.

Прозрачности не хватает

Исследователи проанализировали четыре кодекса – об Адми­нистративных правонарушениях, Бюджетный, Уголовный, Налоговый, а также Закон РК «О противодействии коррупции». Помимо этого, среди силовиков, налоговиков и депутатов был проведен соцопрос на тему коррупционных рисков в бюджетном процессе. Итог оказался более чем любопытным, как минимум заставляющим серьезно задуматься.

Как отметил инициатор и руководитель проекта, заведую­щий кафедрой Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, доктор юридических наук Куат Рахимбердин, идею подсказал личный многолетний опыт работы сначала в составе городского, а затем областного маслихатов.

Депутатский корпус – это местное самоуправление, у него должны быть широкие полномочия, чтобы контролировать бюджет. Чем эффективнее используются налоги, поступившие в госказну, тем лучше оснащенность школ, поликлиник, больниц, тем комфортнее жизнь в городах и селах. Это в теории. В жизни вопросы бюджета целиком отданы в ведение исполнительной власти. Акиматы сами планируют бюджет, сами его реали­зуют, сами контролируют. У них мощный аппарат, админист­ративный ресурс.

Например, в Бюджетном кодексе в статье 75 расписано, каким образом акимат вносит проект бюджета на утверждение в местный маслихат. И нет ни слова о правах и обязанностях депутатов проверить данный документ на коррупционные риски и обоснованность показателей эффективности.

В Усть-Каменогорске, например, маслихат вправе только утверж­дать тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Других реальных полномочий у него нет. Даже если бы общественники захотели детально разобраться с тем, как используются казенные средства, что называется, разложить траты по полочкам, они просто не смогли бы этого сделать. Для этого у них нет ни времени, ни знаний, ни возможности получить профессиональную консультацию. Ситуация, по сути, казусная.

– О коррупции не говорит только ленивый, ею пронизаны все сферы, – прокомментировал ученый. – Она проникла даже в спорт. В огромных масштабах! Во время исследования я знакомился с кейсами уголовных дел по фонду «Самрук-Қазына». Там осудили несколько руководителей, которые вывели из бюджета миллиарды тенге, предназначенные на развитие профес­сионального и массового спорта. На последних олимпийских играх Казахстан не взял ни одного «золота». Многие государства Центральной Азии обошли нас в победах, хотя там финансирование спорта в разы меньше. Вот к чему приводит коррупция.

В ходе проекта юристы изу­чили опыт передовых стран и меж­дународные стандарты ООН. Отдельный анализ был проведен по мерам профилактики. Как отметил руководитель проекта, пока целостная концепция системы безопасности бюджетного процесса еще не сложилась, работа над ней продолжается. Однако ученые уже направили в Мажилис и Правительство 20 рекомендаций, чтобы блокировать в законодательстве сами лазейки для этого социального зла. В качестве примера юрист привел ситуацию с Национальным фондом РК. Несмотря на то что это крупнейший государственный фонд, он действует вне контроля Парламента.

– В Бюджетном кодексе есть статья 134, которая гласит, что Правительство предоставляет Парламенту годовой отчет об использовании Нацфонда лишь в порядке информации, – отметил юрист. – Депутаты не обсуж­дают и не утверждают данный отчет. Фактически решения по использованию средств фонда принимаются келейно. Я вижу в этом явное наследие авторитарной политической традиции. Это противоречит задачам антикоррупционной защищенности бюджетного процесса.

По убеждению руководителя проекта, статью Бюджетного кодекса необходимо изложить в такой редакции, чтобы отчет с результатами аудита фонда, прежде чем поступить на утверж­дение Президенту РК, в обязательном порядке прошел рассмотрение в Мажилисе. В фонде аккумулируются важнейшие средства, обеспечивающие социальное благополучие казахстанцев. Ни в коем случае, по словам Куата, нельзя допус­тить, чтобы средствами главной государственной копилки бесконтрольно распоряжалась политическая и бизнес-элита. Парламентарии знали об этом, в кулуарах могли высказывать возмущение, но фактически служили молчаливыми статистами.

В университете, к слову, провели экспертизу проекта нового Бюджетного кодекса. К документу, который уже представлен Парламенту, масса вопросов. Вот всего один пример.

В соответствии с законо­проектом все права по бюджетным программам и проек­там сосредоточены в руках админист­раторов этих самых программ. При этом такой инстру­мент, как комиссии, выполняющий роль фильтров, или, образно говоря, желтого сигнала светофора, в новом кодексе не предусмотрен. Комиссии оценивали актуальность и объективность тех или иных предложений и планов. В случае необходимости высказывали сомнения и выдавали рекомендации. В новом документе исполнительную власть освободили даже от такого рекомендательного механизма. Как заключили эксперты, в будущий кодекс заведомо заложены коррупционные риски.

Еще одна рекомендация ученых касается защиты бюджетного процесса как самостоя­тельного субъекта. Сейчас все возможные должностные злоупотребления расписаны в ст. 361 УК РК. При этом в ней нет различий между злоупот­реблениями, допущенными, например, директором детского сада, и теми, что совершил администратор бюджетных программ или аким области. Хотя по своей весомости и общественной опасности данные деяния, конечно, несопоставимы. Достаточно вспомнить цифру в 250 млн долларов – ущерб, причиненный государству экс-акимом Алматы и ВКО Виктором Храпуновым.

– Сейчас в главе 15 Уголовного кодекса указано 12 составов правонарушений, связанных с коррупцией, – пояснила зав.кафедрой, кандидат юридических наук Жанна Садыканова. – Этого недостаточно. Нужно четко разграничить понятия зло­употребление должностными полномочиями и превышение полномочий. В отношении бюджетного процесса лицо, превысившее полномочия, может, например, чинить препятствия для контроля за расходованием средств, принимать управленческие решения в обход депутатов.

Гибли империи

В своем исследовании восточно-казахстанские юристы коснулись истории социального зла, которое все чаще называют раковой опухолью общества. Корни порока уходят в древность. В свое время коррупция стала одной из причин, погубивших Восточную Римскую империю. Византия накопила столько богатств, в том числе преступных, добытых неправедно, что сокровища вывозили десятилетиями.

В советское время при директивной экономике царили приписки и прочие махинации с плановыми показателями. Партийные и хозяйственные руководители таким образом получали незаработанные деньги, льготы и привилегии. Среди самых громких дел советской эпохи – так называемое хлопковое. В Узбекистане в 1980-х в результате фальшивой отчетности из бюджета советского государства было перечислено 4 млрд рублей за хлопок, которого фактически не было.

В наши дни памятником со­циальному пороку стали опоры так и не проложенной легкорельсовой трассы в Астане. В январе в ходе выступления в Мажилисе Глава государства назвал недострой проектом с сильным запахом коррупции. В исследовании восточно-казахстанских юристов приведено такое сравнение. Если в проект­но-сметной документации стои­мость 1 км LRT в Астане была оценена в 28 млн долларов, то в Ташкенте – 11 млн долларов.

– Жители Ташкента уже пользуются легкорельсным транс­портом, а у нас средства расхищены, – констатировал Куат Рахимбердин. – Коррупция словно опухоль поражает те страны, где гражданское общество незрелое, где царит равнодушие и терпимость к этому злу. В то же время пример Западной Европы, скандинавских стран показы­вает, что это явление сведено к минимуму или даже исчезает, если граждане не молчат. На Западе антикоррупционная культура вошла в повседневность.

В целом, научное исследование выявило безрадостную, мягко говоря, картину. Как показал анализ уголовных дел, в стране пустили корни буквально все виды социального порока. Откаты стали вообще обыденным явлением – их размер может составлять от 10 до 70%. Распространение получили коррупционный фаворитизм и трайбализм – содействие служебному продвижению тех, кто приближен к высокопоставленным руководителям. В суды периодически поступают дела, связанные с беззаконием при формировании и использовании госбюджета. На слуху случаи коррупционного рейдерства, или захвата готового бизнеса, с использованием административного ресурса и силовых орга­нов. В каждом регионе можно найти примеры коммерческого подкупа – незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности. Масса случаев хищения бюджетных средств с использованием должностных возможностей с последующим их «отмыванием».

– В этом году мы все столк­нулись с сахарным кризисом, – отметил юрист. – За несколько недель стоимость сахара вырос­ла в три-четыре раза. Сейчас Генпрокуратура выяснила: в то время, как в Казахстане цена на сахар выросла и его просто не стало, в мире этот продукт подешевел на 30 процентов. Что это, если не коррупционный сговор? Или злополучный проект реконструкции дороги от Алматы до Усть-Камено­горска. Выделены огромные средства, но денег нет и дороги нет. В стране многие важные вопросы не решаются, потому что вокруг бюджетного процесса высокий коррупционный риск. Мы хотим, чтобы роль Парламента и местных маслихатов была усилена. Чтобы депутаты стали заслоном для коррупции.

Затруднились с ответом

В ходе исследования юристы провели любопытнейший соц­опрос. Ученые выясняли, насколько адекватно чиновники, депутаты и предприниматели ощущают коррупцию угрозой бюджетному процессу. В какой мере они знакомы с антикоррупционной безопасностью и как относятся к тому, что нужно совершенствовать законодательство.

Всего в онлайн-анкетировании участвовали 647 человек. Никаких бумажных листочков, все ответы давались с помощью смартфона. Результат отображался моментально. Он был объек­тивным, без вмешательства человеческого фактора.

Первый же вопрос о коррупции как источнике угрозы, казалось бы, очевидный, показал, что часть респондентов (31 человек) вообще не увидели опасности. На вопрос о пробелах в законодательстве как лазейки для со­циального зла почти половина затруднилась с ответом. А каждый пятый (125 человек) заявил, что коррупция и несовершенство законов между собой не связаны. И это точка зрения депутатов и госслужащих!

Был в анкете и вопрос об эффективности предупредительных мер для защиты бюджетных отношений. Примерно половина участников заявила, что таких мер достаточно в уголовном законодательстве, и только пятая часть отметила важность их совершенствования и расширения.

– Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Высшую аудиторскую палату в качестве инструмента парламентского контроля за бюджетным процессом, – дал комментарий юрист. – Мы специально в анкете спрашивали о необходимости уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности этой палаты. И знаете что? Значительная часть участников затруднилась с ответом. А 100 человек указали, что в этом нет никакой необходимости. Видимо, в обществе нужно широкое обсуждение.

В выводах ученые назвали коррупцию в бюджетных отноше­ниях своего рода куплей-продажей должностных полномочий. Путь к искоренению социального порока хорошо известен, о нем не раз заявлял Президент Касым-Жомарт Токаев – усиление роли Парламента и маслихатов, принцип разделения ветвей власти. Как заключил Куат Рахимбердин, все его рекомендации, а их два десятка, уже направлены в госорганы и Мажилис Парламента РК. В рыночных условиях необходимы новые подходы к противодействию коррупции, только карательные меры не всегда дают успех.

– Если хотя бы часть наших предложений найдет отражение в законодательстве, мы сможем убрать многие системные риски, – заметил ученый. – На­деемся, нас услышат.