Об участившихся столкновениях самолетов с птицами высказались в Авиационной администрации РК

Участившимися случаями столкновения самолетов с птицами обеспокоены в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Авиационной администрации Казахстана. Ситуация требует безотлагательного решения, считают здесь, передает Kazpravda.kz.

В последнее время участились случаи столкновения воздушных судов с птицами, в результате которых авиакомпании несут издержки, связанные с ремонтом воздушных судов и задержками рейсов.

В этой связи Авиационная администрация Казахстана совместно с Комитетом гражданской авиации организовала оперативное совещание с участием акиматов города Алматы и Алматинской области, представителей отечественных авиакомпаний и аэропорта Алматы.

По данным ААК, в текущем году в зоне ответственности аэропортов Казахстана зарегистрировано 46 случаев столкновения самолетов с птицами. В разрезе регионов наиболее неблагоприятная орнитологическая обстановка наблюдается в аэропорту Алматы, констатировали здесь.

По словам экспертов, столкновения с птицами носит сезонный характер, обусловленный миграционной активностью птиц весной и осенью, а также активностью в теплый период года. Ежегодно максимальное количество столкновений приходится на июль или август.

Полностью исключить столкновение птиц невозможно, но этот риск может быть минимизирован, считают в администрации. При проведении сертификационных обследований и инспекционных проверок Авиационная администрация Казахстана проверяет аэропорты на предмет соблюдения эксплуатантами аэропортов требований национального законодательства. В частности, отпугивание птиц с применением пиротехнических средств, газовых пушек, биоакустических устройств, лазеров и прочих средств, а также уведомление диспетчеров по обслуживанию воздушного движения о перелетах птиц.

По итогам совещания представители акиматов выразили готовность оказать содействие в решении озвученных проблем и оперативно наладить взаимодействие с аэропортом.

«Работа в этом направлении ведется. При этом сдерживающим фактором по ликвидации незаконных объектов является отсутствие соответствующего финансирования из бюджета», – отметили в акимате Алматы.

Также рекомендовано ускорить работу по ликвидации незаконных объектов, привлекающих птиц в районе аэропортов, и увеличить финансирование на эти цели.

Вопрос находится на контроле ведомства.

Напомним, 31 августа 2022 года были задержаны два рейса Air Astana из-за попадания птицы в шасси самолета. Аналогичный случай с самолетом авиакомпании произошел 18 августа 2022 года. На послеполетном осмотре Airbus A320, выполнившего рейс КС877 Алматы – Атырау, были обнаружены следы попадания птицы в двигатель. С начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами.