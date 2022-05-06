Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Об ответственности за нарушение правил агитации референдума предупредила Генпрокуратура РК
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель Генеральной прокуратуры РК Болат Дембаев на заседании Центральной избирательной комиссии рассказал о видах наказания в случае нарушения правил агитации в период подготовки проведения республиканского референдума, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«За распространение анонимных агитационных материалов предусмотрена административная ответственность по статье 113 КоАП, по которой полагается штраф в размере 25 МРП. Кроме того, не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родословного превосходства, а также культа жестокости и насилия. Подобные деяния влекут уголовную ответственность по статьям уголовного кодекса за разжигание социальной и национальной розни, а также пропаганды и публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти», - сообщил Болат Дембаев.

Вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова отметила, что гражданам и общественным объединениям гарантируются права выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, на собраниях, митингах, сходах граждан, в том числе, в СМИ.

При этом, согласно пункта 2 статьи 7 закона «О референдуме» все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данный материал, месте печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск, то есть, маркироваться.

«Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. Под анонимными агитационными материалами подразумеваются все материалы, которые не содержат информацию об авторе, либо организациях, выпустивших данные материалы», - пояснила Мауберлинова.

По ее словам, все размещаемые в СМИ материалы должны соответствовать требованиям закона. В этой связи в период подготовки референдума будет осуществляться мониторинг СМИ и соцсетей в соответствии с действующим алгоритмом в части  выявления противоправного контента.

"Материалы с признаками нарушения будут направляться в Генпрокуратуру для дальнейшего принятия мер", - заключила спикер.

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