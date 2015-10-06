Обама объявил Южную Каролину зоной стихийного бедствия
Президент США Барак Обама в понедельник распорядился направить федеральную помощь в штат Южная Каролина, жители которого столкнулись с проливными дождями и наводнениями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Президент сегодня объявил о том, что в штате Южная Каролина происходит крупное бедствие, и распорядился направить федеральную помощь для поддержки восстановительных работ, проводимых на уровне штата и муниципальных властей в районах, которые подверглись сильным бурям и ливням, начавшимся 1 октября 2015 года и продолжающимся по сей день", – сообщили в пресс-службе Белого дома.
Местным властям из федерального бюджета будут выделены средства для ликвидации последствий стихии. Помощь будет оказана жителям округов Чарльстон, Дорчестер, Джорджтаун, Хорри, Лексингтон, Орангебург, Ричланд и Уиллиамсбург.
Выделенные средства пойдут в том числе на аренду временного жилья. Населению в таких случаях традиционно предоставляются льготные кредиты для возмещения убытков, причиненных собственности.
Тем временем число погибших в результате вызванных проливными дождями наводнений в американских штатах Южная и Северная Каролина выросло до восьми человек.
По данным местных властей, шесть человек за последние четыре дня погибли в Южной Каролине, пятеро из них стали жертвами автоаварий, произошедших из-за тяжелых погодных условий. Два человека вследствие наводнений лишились жизней в Северной Каролине.
Сильные ливни в этих штатах были вызваны бушующим в Атлантическом океане ураганом "Хоакин". В Южной Каролине ситуация более тяжелая. По данным метеорологов, в одном из районов этого штата за последние сутки выпало уже около 450 мм осадков, в ближайшие несколько часов выпадет еще от 50 мм до 150 мм. Как заявила губернатор Южной Каролины Никки Хейли, такие сильные ливни в этом регионе бывают не чаще, чем раз в тысячу лет.