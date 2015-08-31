Обама пригласил премьер-министра Пакистана посетить Белый дом

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Марат Манаспаев
Барак Обама© AP Photo/Carolyn Kaster
Президент США Барак Обама приглашает премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа посетить в октябре Белый дом. Об этом в воскресенье сообщила помощник главы государства по национальной безопасности Сюзан Райс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Передала приглашение от президента США премьер-министру Шарифу посетить Белый дом в октябре для продолжения дискуссий", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Сама Райс  на встречах с представителями руководства страны обсудила шаги по укреплению партнерских связей между США и Пакистаном, а также проблемы, вызывающие общую обеспокоенность, такие, как использование террористами и боевиками территории государства в качестве места базирования для проведения атак. Помощник президента США призвала Исламабад активнее бороться с террористами внутри страны. Об этом в воскресенье журналистам сообщил представитель Совета национальной безопасности /СНБ/ при Белом доме Нед Прайс.

По его словам, Райс провела встречи с премьер-министром страны Навазом Шарифом, его советником по нацбезопасности и международным делам Сартаджем Азизом и начальником штаба сухопутных войск генералом Рахилом Шарифом (высшее лицо в армейской иерархии исламской республики - прим. ТАСС). "Посол Райс приветствовала проявленную Пакистаном поддержку недавних переговоров между афганским правительством и "Талибаном" и подчеркнула приверженность США к возглавляемому Афганистаном мирному процессу, а также призвала Пакистан активнее бороться с убежищами террористов на своей территории в целях содействия миру и стабильности в регионе", - сказал представитель СНБ.

Помощник американского президента также пообщалась с гражданскими активистами.

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