Обаме и Клинтон прислали посылку со взрывчаткой

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Как сообщила Секретная служба, ее сотрудники "перехватили два подозрительных пакета, адресованных лицам, находящимся под защитой Секретной службы". Эти лица были идентифицированы как Хиллари Клинтон и Барак Обама.



В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом Сороса в штате Нью-Йорк. Правоохранители сообщили, что устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.

