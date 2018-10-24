Обаме и Клинтон прислали посылку со взрывчаткой

В мире
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Фото © AP Photo / Alex Brandon
Взрывное устройство обнаружено в почте, отправленной на адрес офиса экс-президента США Барака Обамы, сообщает Ria.ru со ссылкой на газету New York Times.

Это уже второй случай обнаружения в среду – другое взрывное устройство было найдено ранее в почте, отправленной в офис бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

По данным правоохранителей, оба взрывных устройства похожи на то, что было найдено в понедельник рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса.

Как сообщила Секретная служба, ее сотрудники "перехватили два подозрительных пакета, адресованных лицам, находящимся под защитой Секретной службы". Эти лица были идентифицированы как Хиллари Клинтон и Барак Обама.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом Сороса в штате Нью-Йорк. Правоохранители сообщили, что устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.

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