​Объединение усилий всех во имя процветания

Вопросы мира, безопасности и взаимодействия между разными культурами все больше зависят от того, посредством каких приоритетов определяют свои позиции страны того или иного региона. Вместе с тем очевидна несостоятельность мировых решений, принятых без учета позиций большинства развивающихся стран, что в свою очередь создает множество проблем, связанных с устойчивым развитием, поддержанием мира, борьбой с экологическими, климатичес­кими угрозами, с бедностью и вопросами продовольственной безопасности.

Являясь достаточно молодой страной, Казахстан своими беспрецедентными инициативами, а также сбалансированной политикой доказал необходимость концентрации внимания к мнению развивающихся государств.

Сегодня наша страна достаточно прочно закрепила за собой роль медиатора в решении наиболее узловых вопросов современности. Астана неоднократно выступала за разрешение и деэскалацию ряда локальных конфликтов. Достаточно лишь отметить роль республики и ее Президента в недавней «политической паузе» между двумя странами-партнерами – Россией и Турцией, а также в сирийских переговорах.

В связи с этим выдвинутая в 2012 году Президентом Казах­стана Нурсултаном Назарбаевым инициатива расширения глобального баланса – идея G-Global – является поистине прорывным и инновационным проектом, направленным на решение проблем, общих для всех государств мира. В рамках деятельности коммуникативной платформы G-Global продвигается емкий блок глобальных казах­станских инициатив, состоящий из таких проектов, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Проект АТОМ, международная выставка EXPO 2017, программа партнерства «Зеленый мост», Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проект «Новый шелковый путь», виртуальный проект АЭФ, Global Risk Expo и международный конкурс OnlineAstana EXPO 2017.

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева всегда был в авангарде отечественной высшей школы. Рациональные, удобные и доступные к применению образовательные предложения всегда поддерживались нашим руководством. Одним из первых ректоров вузов, поддержавших идею проведения международных конференций на базе платформы G-Global, был ректор нашего университета Ерлан Сыдыков. Конференции на платформе G-Global проводятся ЕНУ с 2014 года. И если вначале мы оценивали возможности коммуникативной платформы только лишь как средство проведения конференций в «живом формате», то сегодня понимаем, что возможности платформы как инструмента науки и образования практически безграничны. Впрочем, об этом по порядку. Вначале хотелось бы поделиться опытом сотрудничества проекта G-Global на факультете международных отношений ЕНУ.

Показательным здесь является тот факт, что только за последние 3 месяца мы провели более 20 конференций, семинаров и именных лекций ведущих ученых из Аргентины, Колумбии, Южной Африки, Индии, Пакистана, Турции, России, Болгарии и других стран. Кроме того, организовали «Зимнюю школу», провели множество мероприятий, вносящих разнообразие в образовательный процесс и способствующих по­пуляризации платформы ­G-Global на базе факультета международных отношений и на международном уровне.

Популяризация миротворчес­ких и антикризисных идей Президента в формате G-Global и опыт Казахстана были отражены в проекте приглашенного профессора факультета международных отношений Хендрика Булленса, который выступает за создание центра конфликта и мира на базе Евразийского нацио­нального университета. Цели и программа работы центра будут направлены на продвижение идей и принципов мира, толерантнос­ти, межкультурного диалога и позволят объе­динить усилия отечественных и зарубежных ученых. Подобные центры успешно функционируют во всем мире, и мы рады тому, что G-Global способствует практичес­кому осуществлению глобальных идей миротворчества и развития.

Как уже было отмечено выше, международный секретариат ­G-Global продвигает идею о предоставлении диалоговой площадки для разрешения конфликтных ситуаций. В связи с этим в рамках проекта по исследованию кашмирского вопроса экспертами Пакистана и Индии Ирфаном Шахзадом и Пунитом Гаур, которые также являются приглашенными профессорами факультета международных отношений, было иници­ировано использование платформы G-Global в качестве «отражения действительного положения дел в Кашмире, а также как средства информации, способного содействовать претворению в жизнь резолюций ООН по данному вопросу».

В рамках целей G-Global по объе­динению усилий неправительственных организаций экспертами Совета по устойчивому развитию Юг – Юг (SSCC) было направлено письмо в поддержку идей ­Нурсултана Назарбаева. Обращаясь к Президенту, эксперты высоко оценили вклад Казахстана в развитие мира и поделились своими мнениями об инициативах Главы государства.

Сегодня идея мира и согласия является одной из актуальнейших тем, которые звучат с трибун ООН. И в связи с этим невозможно не отметить внесенный вклад Казахстана и Президента ­Нурсултана Назарбаева в развитие и пропаганду межкультурного диалога, толерантности, согласия и мира на международном уровне. Будучи молодой и развивающейся страной, Казахстан всегда выдвигал на международном уровне очень смелые, достойные высокой оценки и, самое главное, необходимые для сохранения мира идеи и формулы. Одна из них – коммуникативная платформа G-Global, в основе которой лежит идея объединения усилий всех во имя процветания всех. Подобно памятнику «Дерево Мира», имею­щему символический смысл, у всех у нас одинаковые корни, и все мы должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу общую планету, а также ее ценности – мир и дружбу.

По мнению канадского профессора Энди Найта, при нынешней геополитической ситуации активизация усилий всего мирового сообщества в таком формате, как G-Global, является не просто необходимостью, а условием прео­доления нестабильности в мире. Поэтому инициативы в рамках G-Global видятся очень своевременными и отвечают глобальным экономическим вызовам, основной целью которого является всемирное повышение благосостояния всех народов земли.

Директор неправительственной организации «Защитники земли» (Филиппины) Сесиль Альварес также уверен, что инициа­тива Президента Нурсултана ­Назарбаева ­G-Global – это тот случай, когда идея получает положительный отклик и поддержку во всем мире. Нэнси Бакир, верховный комиссар Лиги арабских государств по воп­росам граж­данского общества, член Совета арабских деловых женщин (Иордания), считает, что со дня обретения независимости Казахстан смог быстро адаптироваться к новым реалиям и на протяжении многих лет показывает высокие темпы развития и выдвигает все новые и смелые идеи во благо всего человечества. При этом она также выделяет идею G-Global в качестве ключевого принципа современного развития, который способен вывести на конструктивную основу многие проблемы, сосредоточенные в сфере гендерного развития.

Ведущий координатор Института политических исследований (Пакистан) Ирфан Шахзад подчеркивает, что G-Global может стать глобальным форумом для выражения перспектив, ожидаемых людьми от ЕХРО 2017. Форум может быть использован для широкой ретрансляции мнений и идей экс­пертов в области «зеленой» экономики и практики. И в этом смысле G-Global может стать глобальным сетевым каналом, позволяющим следить за событиями ЕХРО тем, кто не может принять в ней непосредственное участие. С этой целью можно отметить дни независимости и другие важные национальные дни стран, имеющих свои павильоны в ЕХРО, которые совпадут с первым и заключительным днями выставки. Интервью послов, находящихся в Астане, и глав павильонов тех стран об EXPO могут быть проведены и распространены в коммуникативной сети в период работы выставки. Безусловно, все это будет способствовать положительному имид­жу Казахстана и популяризации ЕХРО среди жителей этих стран. Анонс в сети, ознакомительные электронные сообщения должны быть отправлены академическими кругами и СМИ, в том числе университетами и учеными, в те страны, чтобы продвигать работу вебсайта G-Global во время работы ЕХРО 2017.

Приглашенный профессор ЕНУ им. Л. Гумилева, доцент университета Йылдырым Беязит (Турция) Сеит Али Авджу, говоря о нашей совместной работе на платформе G-Global, по достоинству оценил ее простоту и эффективность.

«На самом деле не нужно ничего, кроме Интернета и компьютера. Лекции доступны в онлайн-режиме, а для подключения записи достаточно лишь позвонить модератору. Мои турецкие студенты, находившиеся в это время в Анкаре, без труда смогли продолжить процесс обучения, несмотря на то, что лектора не было в стране», – сказал Сеит Али Авджу.

Он также высказал мнение, что у Казахстана множество созидаю­щих, а не разрушающих инициа­тив, таких как предложения по обеспечению продовольственной безопасности, устойчивого развития и «зеленой» энергетики. Наряду с этим проект G-Global – это уникальное средство консолидации умов во имя мира и прогресса.

Еще одно мнение, которое хотелось бы здесь отразить, это слова Пунита Гаура, директора международного проекта «Центральная Азия среди множества шелковых путей» (Индия). Доктор Пунита Гаура подчеркивает, что в международном экспертном сообществе платформа G-Global уже состоялась в качестве диалоговой площадки, на которой можно обмениваться мнениями и давать актуальную оценку глобальным вопросам. Вмес­те с тем сегодня представляется чрезвычайно важным углубление связей между учеными Азии и стран ШОС на платформе G-Global.

«На самом деле вопросы толерантности, мультикультурализма, доверия, выдвинутые во главу угла внешней политики Казахстана, способны изменить мировоззрение современной цивилизации. Я, южноазиатский ученый, посвятивший практически всю свою научную карьеру изучению феномена Республики Казахстан, искренне верю в то, что платформа G-Global – инструмент Мира и Согласия!» – говорит Пунита Гаура.