Объединенная статистика по COVID-19 – это абсолютно верное решение – эксперт
Директор Департамента организации закупа медицинских услуг НАО "Фонд социального медицинского страхования" Светлана Пономарева прокомментировала внедрение объединенной статистики по COVID-19 в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
"Касательно объединения статистики, считаю, что это абсолютно верное решение, которое было принято Министерством здравоохранения", – сказала Светлана Понамарева.
Вместе с тем эксперт выразила мнение о необходимости включения в статистику предыдущего периода.
"Единственное, я бы хотела, чтобы министерство, с учетом того, что начали учет только с августа по новым кодам, рекомендованным ВОЗ, для большей достоверности и прозрачности все-таки пересмотрело предыдущие периоды, чтобы подход был одинаковым. Мы понимаем, что рекомендации ВОЗ были позже. Тем не менее, на местах есть пролеченные случаи, по ним все равно в течение какого-то времени нужно провести анализ и дать статистику по единому подходу, по всему этому периоду", – добавила Светлана Пономарева.