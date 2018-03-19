​Объединить и страны, и сердца

Открылось представление величественным хореографическим полотном «Шодиена» в исполнении инструментальной группы карнайистов-сурнайистов «Узбегим» и танцевальных ансамблей «Узбекистон» и «Тумор». А вдохновенной сердцевиной концерта зрители признали поэтическую композицию из стихов великих сынов узбекского и казахского народа Алишера Навои и Абая Кунанбаева «Вечная дружба», с которой выступили народный и заслуженный артисты Узбекистана Афзал Рафиков и Олег Галахов.

Год Узбекистана в Казахстане открылся в преддверии Наурыза, и праздничная программа была по-весеннему яркой. Зарядила всех оптимизмом музыкальная композиция «Хайронаман» Абдухошима Исмоилова, представленная ансамблем «Маком». Приветствовали собравшихся бахши Дилмурод Гулмуродов и окын Талгат Уринбеков. Шквал аплодисментов вызвал знаменитый кюй Курмангазы «Сарыарка», блистательно сыгранный Молодежным симфоническим оркестром Узбекистана.

На сцене царила музыка, поис­тине объединяющая и страны, и сердца. Произведения Чайковского, Листа, Кальмана, Верди, Леонкавалло исполняли народный артист Узбекистана Исмоил Жалилов, заслуженная артистка Узбекистана Сайера Гафурова, Рустам Алимардонов, Сайеда Нортожиева, Дамир Рахмонов, Гулмира Нурметова. Гранд па из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса представили солисты Государственного академического большого театра им. Алишера Навои – заслуженная артистка Узбекистана Нодира Хамраева и лауреат международных конкурсов Улугбек Олимов. Нельзя не отметить и вклад дирижера – заслуженного артиста Узбекистана Камолиддина Уринбоева.

Украсил программу своеобразный песенный венок, который сос­тавили проверенные временем хиты: «Эхо любви» Е. Птичкина, «Верни мне музыку» А. Бабаджаняна, «Там нет меня» И. Николаева. Тепло были встречены каракалпакская народная песня «Дембермес», киргизская «Сары ай», туркменская «Еримгалсин»...

Бурю эмоций и аплодисментов вызвало выступление легендарного ансамбля «Ялла», руководит которым вот уже почти 50 лет народный артист Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турк­менистана и Таджикистана Фаррух Закиров.

С первой минуты завоевал зрительские сердца и народный артист Узбекистана Нормумин Султонов, спевший Арию Айдара из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди. Познакомились в Астане и с творчеством известной узбекской поп- и фолк-рок-певицы, исполнительницы традиционной узбекской музыки, композитора Севары Назархон. Увидеть эту прек­расную вокалистку для многих было настоящим счастьем.

Завершающим аккордом музыкального приветствия узбекских друзей стала песня «Узбекистан – Родина моя», исполненная Фаррухом Закировым и ансамблем «Ялла». Прекрасное начало Года Узбекистана в Казахстане заставляет с нетерпением ждать новых интересных встреч.