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Объединить и страны, и сердца
Валентина Фиронова
Открылось представление величественным хореографическим полотном «Шодиена» в исполнении инструментальной группы карнайистов-сурнайистов «Узбегим» и танцевальных ансамблей «Узбекистон» и «Тумор». А вдохновенной сердцевиной концерта зрители признали поэтическую композицию из стихов великих сынов узбекского и казахского народа Алишера Навои и Абая Кунанбаева «Вечная дружба», с которой выступили народный и заслуженный артисты Узбекистана Афзал Рафиков и Олег Галахов.