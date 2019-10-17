Так, глава Сената встретилась с президентом Союза международного контроля над раком принцессой Хашимитского Королевства Иордания Диной Миред. Стороны обсудили возможности сотрудничества Фонда Первого Президента с Фондом борьбы с раком Короля Хусейна.

– Фонд Первого Президента финансирует проекты по различным направлениям, включая здравоохранение и молодежные научные исследования. Как директор фонда предлагаю рассмот­реть возможность сотрудничества наших организаций. Мы были бы рады усилить работу в сфере исследования проблем онкологии, – отметила Дарига Назарбаева.

Также Дарига Назарбаева встретилась с первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган. Глава Сената поблагодарила собеседницу за участие в мероприятии, отметила важность изучения, диагнос­тики и лечения онкологических заболеваний как в национальном, так и в мировом масштабе.

В свою очередь Эмине Эрдоган высоко оценила организацию саммита, предложила двустороннее сотрудничество в облас­ти здравоохранения.

– Казахстан и Турцию связывают не только дружественные и братские отношения, но и парт­нерские. Наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. Поэтому уверена, что по итогам саммита мы и в области медицины укрепим сотрудничество и взаимовыгодную связь, – отметила первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

В ходе встречи спикера Сената Дариги Назарбаевой с первой леди Буркина-Фасо Аджови Сика Каборе речь шла о принимаемых мерах по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане. По словам спикера, по поручению Елбасы утвержден Комплексный план на 2018–2022 годы для расширения доступности высокотехнологичных медицинских услуг, внедрения инновационных методов диагностики и лечения, развития кадровых ресурсов, фундаментальных и прикладных научных исследований в области онкологии.

Аджови Сика Каборе отметила важность совместной работы по сохранению здоровья граждан. Она выразила готовность Буркина-Фасо перенять опыт Казах­стана в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями.