Свежий выпуск
​Объединить усилия в общих интересах
Ануар КАЛМЫКОВ

Цель конференции, организованной в рамках председательства Германии в ОБСЕ, заключалась в поиске возможностей для улучшения торговых и инвестиционных условий в целях укрепления экономических связей от Ванкувера до Владивостока.

В ходе пленарной сессии конференции на тему «Укрепление экономического взаимодействия на евразийском пространстве» Р. Василенко рассказал о приоритетах политики Казахстана по максимально полному и эффективному использованию преимуществ географического расположения страны в центре Евразии.

Большой интерес участников вызвали программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», реализация проекта строительства автомобильной дороги Западная Европа – Западный Китай, планы развития международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», морского порта Актау и транскаспийских логистических марш­рутов. Были представлены перспективы взаимовыгодного сопряжения различных интеграционных инициатив и программ инфраструктурного развития в Евразии, включая Экономический пояс Шелкового пути и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В этом контексте особо подчеркивалась важность инициативы Президента РК о налаживании диа­лога между ЕАЭС и Европейским союзом для определения перспектив взаимовыгодного экономического сотрудничества.

В Берлине Р. Василенко также провел переговоры с уполномоченным МИД ФРГ по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Андреа­сом Пешке, сопредседателем Казах­станско-германского делового совета по стратегическому сотрудничеству Петером Тильсом и региональным директором Восточного комитета германской экономики Мартином Хофманном. Собеседники обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.

Кроме того, казахстанский дипломат провел встречу с генеральным секретарем МИД Австрии Михаэ­лем Линхартом, обсудив с ним в том числе и предстоящее в 2017 году председательство Австрии в ОБСЕ. Предлагаемый лозунг австрийского председательства «Создавая «зеленые» экономики, строя партнерство» созвучен приоритетам казахстанской внешней политики и концепции ­ЭКСПО-2017. В связи с этим собеседники рассмотрели возможность проведения на площадке выставки в Астане мероприятия под эгидой ОБСЕ и австрийского председательства, посвященного развитию альтернативных источников энергии и укреплению энергетической безо­пасности. 

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