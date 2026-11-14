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Сразу несколько важных тем было затронуто в ходе заседания Комиссии по вопросам социальной ответственности Қазақстан Халық Кеңесі. Обсуждение велось в русле задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым по бережному сохранению исторического достояния и активному вовлечению предпринимательского сообщества в развитие культуры. Без системных инвестиций бизнеса одних государственных ресурсов недостаточно, чтобы остановить разрушение древних памятников, преодолеть административные барьеры и сохранить культурный код нации для будущих поколений.

В ходе заседания представители регионов подробно рассказали о наиболее острых проблемах работников отрасли на местах.

По мнению участников заседания, следует масштабировать участие социально ответственного бизнеса в реставрации исторических объектов, благоустройстве прилегающих территорий, создании инклюзивной и цифровой среды в музеях. В этих целях при комиссии будет сформирована специальная рабочая группа для выработки четких и прозрачных механизмов такого партнерства.

Среди прозвучавших предложений особое внимание, учитывая схожесть проблем на местах, уделено мерам по усилению охраны памятников и профилактике незаконных раскопок при тесном взаимодействии акиматов, правоохранительных органов, археологов и общественности. Предложено проработать комплексный проект музеефикации курганов Шиликтинской долины с четким определением охранных границ и созданием туристических маршрутов, продолжить строительство современного визит-центра в музее-заповеднике «Берел» для приема туристов и проведения научно-просветительских мероприятий.

По итогам всестороннего обсуж­дения участники заседания утвердили пакет конкретных системных инициатив, направленных на решение проблем в отрасли.