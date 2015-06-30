Объединить возможности

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Соответствующее решение было принято на совместном заседании, где присутствовали представители областных филиалов партий «Нур Отан», «Акжол», Партии патриотов Казахстана, КНПК, а также НПО, интеллигенция и профсоюзы.
Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя ОФ партии «Нур Отан» Айзада Курманова сказала, что нынешний год для всех нас стал историческим. В текущем году прошли выборы Президента. В течение нескольких месяцев проделана огромная работа. Проведено более 2 600 мероприятий.
– Глава государства высоко оценил ваш вклад в наше общее дело. На XVI съезде партии «Нур Отан» Нурсултан­ Назарбаев отметил необходимость укрепления и расширения Коалиции демократических сил. Только объединив наши усилия и возможности, мы сможем воплотить в жизнь План нации, представленный нашим Елбасы, – отметила А. Курманова.
В ответных выступлениях участники заседания отметили, что пять институциональных реформ, ставших основой предвыборной программы Елбасы и единодушно поддержанных казахстанцами, представляют собой четкий и реальный механизм по преодолению внутренних и глобальных вызовов, укреплению государственности и вхождению Казахстана в тридцатку развитых стран мира. Все это надо воплощать сообща для получения успешных результатов.

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