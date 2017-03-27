Объединить все госпрограммы по поддержке МСБ предложили в Мажилисе РК

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Создать единую "Дорожную карту предпринимателя" в Казахстане предложил председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Более половины из числа просубсидированных компаний представляли непроизводственную сферу. Значительного увеличения налоговых поступлений в бюджет и увеличения рабочих мест в этих компаниях не было. Возможно, настало время систематизировать действующие программы по мерам государственной поддержки предпринимательства и объединить их в один документ – в "Дорожную карту предпринимателя", которая будет удобна, понятна и практична. В этом отношении можно привести в пример объединение десяти законов в Предпринимательский кодекс", – предложил мажилисмен.
В качестве примера неэффективности многообразия действующих программ по поддержке малого и среднего бизнеса, принимаемых Правительством, депутат привел четыре программы.
"В программу "Дорожная карта бизнеса-2020" с 2010 года 21 раз вносились изменения, меняющие условия участия субъектов бизнеса. Трижды кардинально пересматривался формат документа. Только за последние два года изменения вносили шесть раз, и впоследствии программа была вообще переименована. Также в "Дорожную карту занятости-2020" в течение двух лет три раза вносили изменения, впоследствии программу поставили на утрату в связи с принятием Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы", – сообщил народный избранник.
По его словам, Программа по развитию агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы впоследствии была переименована в Программу по развитию агропромышленного комплекса "Агробизнес-2017", и в течение трех лет в нее три раза вносились изменения.
"Более того, при реализации первого этапа данной программы (2013–2015) были выявлены финансовые нарушения на сумму 21,5 миллиарда тенге, процедурные нарушения на 35,9 миллиарда тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов на 53 миллиарда тенге. При этом в настоящее время принята еще одна Государственная программа развития агропромышленного комплекса РК на 2017–2020 годы", – продолжил Сабильянов.
Кроме того, депутат отметил и программу посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий), по которой с 2011 по 2016 год из республиканского бюджета 55 частным предприятиям было выделено субсидий на сумму более 70 млрд тенге.
Напомним, ранее министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов проинформировал о том, что в Казахстане почти 25%
экономически активного населения составляют самозанятые граждане с низким уровнем дохода.