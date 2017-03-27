Объединить все госпрограммы по поддержке МСБ предложили в Мажилисе РК

Экономика
1095
Жания Уранкаева
Фото из открытых источников
Создать единую "Дорожную карту предпринимателя" в Казахстане предложил председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Более половины из числа просубсидированных компаний представляли непроизводственную сферу. Значительного увеличения налоговых поступлений в бюджет и увеличения рабочих мест в этих компаниях не было. Возможно, настало время систематизировать действующие программы по мерам государственной поддержки предпринимательства и объединить их в один документ – в "Дорожную карту предпринимателя", которая будет удобна, понятна и практична. В этом отношении можно привести в пример объединение десяти законов в Предпринимательский кодекс", – предложил мажилисмен. 

В качестве примера неэффективности многообразия действующих программ по поддержке малого и среднего бизнеса, принимаемых Правительством, депутат привел четыре программы.

"В программу "Дорожная карта бизнеса-2020" с 2010 года 21 раз вносились изменения, меняющие условия участия субъектов бизнеса. Трижды кардинально пересматривался формат документа. Только за последние два года изменения вносили шесть раз, и впоследствии программа была вообще переименована. Также в "Дорожную карту занятости-2020" в течение двух лет три раза вносили изменения, впоследствии программу поставили на утрату в связи с принятием Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы", – сообщил народный избранник.

По его словам, Программа по развитию агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы впоследствии была переименована в Программу по развитию агропромышленного комплекса "Агробизнес-2017", и в течение трех лет  в нее три раза вносились изменения.

"Более того, при реализации первого этапа данной программы (2013–2015) были выявлены финансовые нарушения на сумму 21,5 миллиарда тенге, процедурные нарушения на 35,9 миллиарда тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов на 53 миллиарда тенге. При этом в настоящее время принята еще одна Государственная программа развития агропромышленного комплекса РК на 2017–2020 годы", – продолжил Сабильянов.

Кроме того, депутат отметил и программу посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий), по которой с 2011 по 2016 год из республиканского бюджета 55 частным предприятиям было выделено субсидий на сумму более 70 млрд тенге.

Напомним, ранее министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов проинформировал о том, что в Казахстане почти 25% экономически активного населения составляют самозанятые граждане с низким уровнем дохода.

Популярное

Все
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Что значит оставаться человеком?
Ели съедят олени
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Закон Республики Казахстан
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Уровень урбанизации к 2056 году может достигнуть 71% - прог…
Экспорт Казахстана в Италию вырос до $17 млрд
AmitechAstana: 20 лет надежного партнерства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]