​Объединив силы, расширять возможности

Наши страны установили дип­ломатические отношения через месяц после провозглашения Независимости Казахстана, 26 января 1992 года. С тех пор дружественные связи и сотрудничество благоприятно развивались благодаря усилиям многих людей. Казахстан закрыл Семипалатинский ядерный полигон по Указу Президента Нурсултана Назарбаева от 29 августа 1991 года и, получив независимость, отказался от ядерного оружия. Япония высоко оценила это и оказала медицинскую поддержку для пострадавших от ядерных испытаний, а также помогла в осуществлении мер по социально-экономическому развитию и снижению последствий радиационного загрязнения Семипалатинского региона, подготовив специалистов-радиологов и предоставив медицинское оборудование и материалы.

Кроме того, мы сотрудничали в налаживании новой инфраструктуры Семея с целью ускорения ядерного разоружения. Жители города любят большой мост через реку Иртыш, считая его мостом дружбы между нашими странами. Сейчас сотрудничество Японии и Казахстана поступательно развивается в различных направлениях, но именно инициатива ядерного разоружения Нурсултана Назарбаева стала опорной точкой взаимодействия наших стран.

В дальнейшем дружественные связи между нашими народами укреплялись. После небывалого Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года многие казахстанцы выразили соболезнования и мы получили крупную сумму пожертвований и гуманитарную помощь от Казахстана. Японский народ от всего сердца благодарит за теплую поддержку и никогда ее не забудет. Наши люди с каждым годом становятся ближе друг другу, несмотря на огромную географическую дистанцию, разделяющую их.

В последние годы наблюдается рост активности в отношениях двух стран, о чем свидетельствуют в первую очередь визиты на высшем уровне. В октябре 2015 года премьер-министр Абэ в рамках визита в пять стран Центральной Азии посетил Казах­стан. Премьер-министр выступил в Назарбаев Университете с речью, в которой говорил о том, что в основе дальнейшего политического курса Японии по отношению к Центральной Азии лежит поддержка развития ЦА в качестве открытого, стабильного и независимого региона. Также глава правительства сообщил о решительном укреплении отношений с каждой из стран Центральной Азии, начиная с Казахстана. В своей речи премьер-министр Абэ объявил о курсе, направленном на активное участие в задачах региона согласно диалогу «Центральная Азия + Япония», в рамках которого планируется подготовка высококвалифицированных промышленных кадров для диверсификации индустрии и продвижение регионального сотрудничества, а также об углублении взаимодействия на мировой арене.

С 6 по 9 ноября 2016 года Президент Назарбаев в четвертый раз посетил Японию с официальным визитом. Президент провел много значимых мероприятий, таких как встреча с Е. В. Императором Японии, переговоры с премьер-министром Абэ, выступление в парламенте Японии в качестве первого суверена постсоветского пространства, а также состоялись встречи с руководителями экономических кругов, посещение университета и другие. Президент завершил визит историческим посещением Хиросимы. Помимо того, что было подписано на высшем уровне Совместное заявление «О расширенном стратегическом партнерстве между Японией и Казахстаном в век процветания Азии», состоялось подписание и других документов между министерствами и предприятиями двух стран. Взаимные визиты лидеров государств в течение лишь одного года стали важными событиями в дипломатических отношениях, а визит Президента Казахстана в Японию придал мощный импульс развитию двусторонних отношений.

2017 год станет важным годом с точки зрения углубления взаимодействия по линии ООН и для Казахстана, который был избран первой страной из Центральной Азии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, и для Японии, которая является непостоянным членом СБ с прошлого года. Япония и Казахстан, позиции которых совпадают по многим внешнеполитическим вопросам, и в дальнейшем будут сотрудничать в решении мировых проблем и в обеспечении мира и безопасности международного сообщества.

Кроме того, в этом году Казахстан проведет выставку «Астана ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». Тематикой японского павильона станет «Smart Mix with Technology (Смарт-микс с технологией) – Опыт и вызов всей Японии». Наша страна представит новейшие экологически безопас­ные технологии и заключения по использованию различных видов энергий. Я надеюсь, что эта меж­дународная выставка откроет новые возможности для бизнеса, а людской обмен выйдет на новый уровень за счет большого количества посетителей из Японии.

Хочется отметить, что экономические отношения Японии и Казахстана являются взаимодополняющими: Казахстан богат природными и превосходными людскими ресурсами, а Япония – передовыми технологиями и ноу-хау производителей, которые могут отвечать требованиям Казахстана по диверсификации промышленности и налаживанию инфраструктуры. Объединив наши силы, мы могли бы расширять возможности для экономического сотрудничества в таких областях, как экология, энерго­сбережение, транспорт и логистика, геология и многих других. Во время визита в Японию Президента Назарбаевабыли обсуждены различные экономические проблемы, теперь необходимо приложить усилия для реализации достигнутых договоренностей и тем самым построить экономические отношения, соответствующие потенциалам двух стран.

Культурный обмен также расширяется с каждым годом. В прошлом году на демонстрации икебаны, дзюдо, кэндо и других мероприятиях во время Дней культуры в Алматы собралось много посетителей. В Казахстане все большую популярность завоевывают японские манга, анимэ, национальные блюда, а также традиционные боевые искусства. Первое выступление труппы «Астана Балет» в Японии, постановка спектакля о японском интернированном в Карлаге Ахико Тецуро и другое свидетельствуют о том, что в казахстанском искусстве связь с Японией становится еще сильнее. Научное сотрудничество также распространяется в различных областях: история, археология, медицина, атомная энергетика, космические технологии. Наше посольство будет продолжать знакомить казахстанцев с очарованием нашей страны и ее достижениями.

Премьер-министр Абэ в сообщении для журналистов по случаю визита Президента Назарбаева в Японию сказал: «Помимо внешнего сходства у нас есть много общего, как, например, взгляды на историю и традиции стран, уважение к старшим, открытое сердце, дух, который ценит мир и гармонию, и многое другое. Я и сам часто отмечал много общего между нашими народами. Я убеж­ден, если углублять взаимопонимание, преодолев различия и взяв за основу общие черты, можно развивать отношения между странами в верном направлении.

Мне нравится казахское выражение «Встретились раз – знакомые, два – приятели, три – родственники». Давайте же в новой четверти века углублять наши дружественные отношения до степени «родственников»!