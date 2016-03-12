​Объединив усилия

Узбекскую делегацию возглавлял первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов Узбекистана Рустам Азимов.

В ходе заседания обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества в части расширения номенклатуры взаимно поставляемых товаров, вопросы обеспечения стабильной работы энергосистем двух стран. В сфере транспорта стороны договорились прилагать усилия для развития автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщений.

Кроме того, между министерствами иностранных дел проведены консультации по вопросам расширения договорно-правовой базы.

В ходе встречи Бакытжан Сагинтаев и Рустам Азимов выразили намерение продолжать сотрудничество государств в таких приоритетных отраслях, как торговля товарами и услугами, нефтегазовый сектор, транспорт, туризм.