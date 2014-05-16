Объединяет Каспий

«Цель моего визита – обновить впечатления о Мангыс­тауской области, лично познакомиться с руководством, обговорить вопросы расширения межрегионального партнерства. Регион представляет большой интерес для российских деловых кругов, в том числе в связи со строительством здесь транспортной инфраструктуры, увеличением нефтедобычи», – сказал Михаил Бочарников.

Участники диалога обсудили также проблему отсутствия в Актау генерального консульства РФ. В настоящее время жители города, имеющие российское гражданство, вынуждены по всем вопросам обращаться в консульство в Уральске. Это отнимает много времени.

«Дипломаты генерального консульства России в Уральске постоянно проводят в Актау консульские приемы. Но так как интерес бизнес-сообщества к региону увеличивается из года в год, то возникает потребность расширения здесь консульского присутствия. Будем рассматривать данный вопрос», – заявил посол.

Ольга ЗОЛОТЫХ,

Актау